Генштаб о ситуации на фронте: 123 боевых столкновения за сутки, враг совершил 70 авиаударов

С начала этих суток произошло 123 боевых столкновения. На Курском направлении с начала суток произошло 18 боев, а на Покровском украинские защитники остановили 35 штурмовых действий противника, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Сегодня российские захватчики нанесли 70 авиационных ударов, сбросили 96 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 877 дронов-камикадзе и осуществили более четырех тысяч обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам - говорится в сводке.

На Харьковском направлении наши войска отбили три атаки противника в направлениях населенных пунктов Волчанск, Каменка и Красное Первое, враг наносил авиационные удары по Граново и Казачьей Лопани.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в направлениях Загризового и Петропавловки, где украинские защитники остановили четыре вражеские атаки.

На Лиманском направлении российские захватчики 20 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Копанки, Новоегоровка, Нововодяное, Ямполевка, Торское, а также в направлениях Нового и Дроновки. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Северском направлении наши защитники отбили четыре атаки оккупационных войск вблизи Белогоровки, Ивано-Дарьевки, Верхнекаменского и Григоровки, три боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Краматорском направлении враг четыре раза атаковал позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Часов Яр, Курдюмовка и Ступочки. Сейчас продолжается одно боестолкновение.

Двадцать четыре раза россияне штурмовали позиции украинских подразделений на Торецком направлении в районах населенных пунктов Дачное, Дружба и Торецк. Девятнадцать вражеских атак успешно отбиты нашими защитниками, еще пять - продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник атаковал в районах населенных пунктов Сухая Балка, Водяное Второе, Свиридоновка, Проминь, Покровск, Котлино, Котляровка, Андреевка, Богдановка, Тарасовка, Гродовка, Лысовка, Новопавловка, Сергеевка и Удачное. Наши защитники остановили 35 штурмовых действий противника, шесть боестолкновений продолжаются до сих пор. Враг наносил авиационные удары по районам населенных пунктов Гродовка, Новопавловка, Покровск, Мирноград и Зверово.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 199 оккупантов, из них 98 - безвозвратно. Также уничтожено две боевые машины пехоты, мотоцикл, две единицы автомобильной техники, пять БпЛА "Mavic", две антенны БпЛА и два пункта управления БпЛА. К тому же, повреждены три пушки россиян.

На Новопавловском направлении враг девять раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Константинополь, Разлив, Вольное Поле, Привольное и в направлении Шевченко. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили две вражеские атаки вблизи Новополя, еще одно боестолкновение продолжается до сих пор. Кроме того, противник нанес авиационные удары неуправляемыми ракетами по Гуляйполю, Новополю и Железнодорожному.

На Ореховском направлении наши защитники отбивают семь вражеских штурмов в направлениях населенных пунктов Степовое, Пятихатки и Щербаки. Авиационному удару подверглась Новоандреевка.

На Приднепровском направлении наши защитники отбили атаку противника в районе Антоновского моста, кроме того, враг нанес авиационные удары управляемыми бомбами по населенному пункту Херсон.

На Курском направлении с начала суток произошло 18 боев, два из которых продолжаются до сих пор. Кроме того, враг нанес 19 авиационных ударов, сбросив 28 управляемых бомб, и осуществил 156 артиллерийских обстрелов.

Генштаб: сообщения о якобы "окружении" украинских подразделений на курщине не соответствуют действительности