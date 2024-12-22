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Польша сделала неожиданное заявление относительно отправки войск в Украину

Польша сделала неожиданное заявление относительно отправки войск в Украину

Киев  •  УНН

 • 2196 просмотра

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Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш исключил возможность ввода польских войск в Украину. Он подчеркнул, что такие решения должны приниматься через НАТО, а не группой стран.

Польша не планирует вводить свои войска на территорию Украины. Министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что решение об участии польских войск не должны приниматься группой стран. Об этом пишет УНН со ссылкой на интервью министра обороны Польши Владислава Косиняка-Камыша "Голосу Америки". 

Детали

"Мы еще не видели ни одного мирного плана от президента Трампа. В прессе есть много сообщений о том или ином результате по примеру Финляндии или Германии - это все спекуляции. Мы исключаем возможность пребывания польских военных на территории Украины. Мы считаем, что такие решения не должны приниматься группой стран, ключевую роль должно играть НАТО", - сказал он.

Косиняк-Камыш также отметил, что Польша может рассмотреть дальнейшие шаги только после завершения мирного процесса, что, по его мнению, невозможно без участия Украины за столом переговоров.

"Мы не будем вводить войска в Украину, пока мирный процесс не будет завершен", - добавил он.

В то же время министр подчеркнул, что Россия является самой большой угрозой для Европы после Второй мировой войны.

"Угроза со стороны России (для Европы - ред.) реальна. Украинцы чувствуют это ежедневно", - подчеркнул Косиняк-Камыш, добавив, что Польша часто приводит в готовность свои F-16.

Напомним

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил разместить иностранные войска на территории Украины до ее вступления в НАТО. Эксперты отмечают, что такие идеи существуют, но их реализация остается неопределенной. 

Впоследствии премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Польша пока не рассматривает возможность отправки своих войск. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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vladislav-kosinyak-kamishВладислав Косиняк-Камыш
frantsiyaФранция
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