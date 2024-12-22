Польша сделала неожиданное заявление относительно отправки войск в Украину
Киев • УНН
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш исключил возможность ввода польских войск в Украину. Он подчеркнул, что такие решения должны приниматься через НАТО, а не группой стран.
Польша не планирует вводить свои войска на территорию Украины. Министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что решение об участии польских войск не должны приниматься группой стран. Об этом пишет УНН со ссылкой на интервью министра обороны Польши Владислава Косиняка-Камыша "Голосу Америки".
Детали
"Мы еще не видели ни одного мирного плана от президента Трампа. В прессе есть много сообщений о том или ином результате по примеру Финляндии или Германии - это все спекуляции. Мы исключаем возможность пребывания польских военных на территории Украины. Мы считаем, что такие решения не должны приниматься группой стран, ключевую роль должно играть НАТО", - сказал он.
Косиняк-Камыш также отметил, что Польша может рассмотреть дальнейшие шаги только после завершения мирного процесса, что, по его мнению, невозможно без участия Украины за столом переговоров.
"Мы не будем вводить войска в Украину, пока мирный процесс не будет завершен", - добавил он.
В то же время министр подчеркнул, что Россия является самой большой угрозой для Европы после Второй мировой войны.
"Угроза со стороны России (для Европы - ред.) реальна. Украинцы чувствуют это ежедневно", - подчеркнул Косиняк-Камыш, добавив, что Польша часто приводит в готовность свои F-16.
Напомним
Президент Франции Эммануэль Макрон предложил разместить иностранные войска на территории Украины до ее вступления в НАТО. Эксперты отмечают, что такие идеи существуют, но их реализация остается неопределенной.
Впоследствии премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Польша пока не рассматривает возможность отправки своих войск.