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Немецкий министр обороны назвал сроки возможной атаки рф на НАТО

Немецкий министр обороны назвал сроки возможной атаки рф на НАТО

Киев  •  УНН

 • 5785 просмотра

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Борис Писториус предупредил о возможном нападении России на НАТО до 2030 года из-за наращивания военного потенциала. Он также предостерег о гибридных угрозах и необходимости усиления обороноспособности.

Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что россия может осуществить атаку на территорию НАТО уже через несколько лет. Он также предупредил о гибридных угрозах со стороны России. Об этом Писториус рассказал в интервью медиагруппе Funke, пишет DW, передает УНН

Детали

На данный момент не ожидается прямого военного нападения России на НАТО, но Писториус предупредил, что если страны альянса будут продолжать игнорировать эту угрозу, она будет только расти.

"Если мы будем игнорировать угрозу только потому, что она вызывает у нас дискомфорт, она не станет меньше, а только увеличится", - подчеркнул он.

Министр отметил, что президент России Владимир Путин последовательно переводит экономику страны на военные рельсы. По его словам, на сегодня россия производит больше вооружений и боеприпасов за несколько месяцев, чем все страны Европейского Союза вместе взятые за год.

"К 2029 или 2030 году путин может настолько укрепить свою армию, что россия будет способна нанести удар по НАТО", - предостерег Писториус.

Он добавил, что на ближайшие годы надо быть готовыми к попыткам Путина протестировать единство НАТО путем вторжения на одну из территорий альянса.

Министр также обратил внимание на гибридные угрозы со стороны путинской России.

"Путин действует гибридно, и Германия находится под его особенно пристальным наблюдением. Он хорошо нас знает и понимает, где и как нанести нам болезненные удары", - сказал Писториус.

Он добавил, что эти угрозы могут проявляться в атаках на инфраструктуру, энергоснабжение, активности в Северном и Балтийском морях, нарушениях правил в воздушном пространстве, а также во влиянии на выборы через социальные сети и финансировании партий, выступающих против немецких интересов.

Писториус подчеркнул, что эти действия являются частью стратегии Путина, направленной на дестабилизацию и раскол немецкого общества.

Относительно готовности вооруженных сил Германии, Писториус заявил, что страна движется в правильном направлении. Он напомнил, что в 2024 году было утверждено 97 крупных проектов на сумму 58 миллиардов евро, что превышает рекордные показатели прошлого года. Однако, он признал, что много военной техники было передано Украине, и промышленность требует времени для увеличения производственных мощностей. В частности, Писториус пояснил, что поставки танков Leopard могут занять до двух с половиной лет, а фрегатов и подводных лодок - от шести до восьми лет.

Напомним

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш исключил возможность ввода польских войск в Украину, но он тоже предупредил, что угроза со стороны рф для Европы сохраняется. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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