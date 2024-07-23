Киев • УНН
Euroclear обещает первый взнос 1,5 млрд евро из замороженных российских активов для Украины в июле. Средства пойдут на вооружение, ПВО, снаряды и развитие оборонно-промышленного комплекса.
Украина рассчитывает на доходы от замороженных российских активов. Euroclear обещает первый взнос 1,5 млрд евро из замороженных российских активов для Украины в июле. Средства пойдут на вооружение, ПВО, снаряды и развитие ОПК. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства во вторник, передает УНН.
Международный депозитарий Euroclear в Бельгии, где хранится значительная часть замороженных российских активов, обещает сделать первый взнос почти 1,5 млрд евро уже в этом месяце. Средства пойдут на закупку необходимого вооружения, ПВО, артиллерийских снарядов и на развитие нашего ОПК
По его словам, Украина принципиально настаивает на том, что в дальнейшем все российские активы на Западе должны быть конфискованы и направлены на восстановление и оборону Украины.
Дополнение
Бельгийский депозитарий ценных бумаг Euroclear сообщил, что осуществит первый платеж объемом 1,55 млрд евро от доходов с арестованных российских активов в Европейский фонд для Украины в июле 2024 года.
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