В начале августа ЕС направит первый транш от замороженных активов РФ на закупку оружия для Украины. Об этом заявил высокий представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам заседания министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе, передает УНН.

Детали

Боррель сказал, что на заседании «сообщил министрам о прогрессе в отношении первого транша в 1,4 миллиарда евро».

Он (транш - ред.) как ожидается, будет перечислен в начале августа - на следующей неделе - заявил Боррель.

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По его словам, эти средства будут направлены на закупку приоритетного военное оборудование для Украины - средств противовоздушной обороны, артиллерийские снаряды и вооружений в украинской промышленности.

То есть мы не просто будем оказывать военную поддержку Украине, но и изнутри самой Украины. Что, конечно, является самым логичным и эффективным путем, которым мы можем пойти - убежден высокий представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности.

Напомним,

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель подтвердил договоренность стран Евросоюза по использованию доходов от замороженных российских активов на покупку оружия для Украины и первого транша объемом 1,4 млрд евро.