Киев • УНН
В начале августа ЕС перечислит первый транш в 1,4 млрд евро от замороженных российских активов на закупку оружия для Украины. Средства направят на приобретение средств ПВО, артиллерийских снарядов и вооружений украинской промышленности.
В начале августа ЕС направит первый транш от замороженных активов РФ на закупку оружия для Украины. Об этом заявил высокий представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам заседания министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе, передает УНН.
Детали
Боррель сказал, что на заседании «сообщил министрам о прогрессе в отношении первого транша в 1,4 миллиарда евро».
Он (транш - ред.) как ожидается, будет перечислен в начале августа - на следующей неделе
Этим летом Украина получит первые 1,5 миллиарда евро от замороженных российских активов - Домбровскис21 июня 2024, 16:45 • 33111 просмотров
По его словам, эти средства будут направлены на закупку приоритетного военное оборудование для Украины - средств противовоздушной обороны, артиллерийские снаряды и вооружений в украинской промышленности.
То есть мы не просто будем оказывать военную поддержку Украине, но и изнутри самой Украины. Что, конечно, является самым логичным и эффективным путем, которым мы можем пойти
Напомним,
Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель подтвердил договоренность стран Евросоюза по использованию доходов от замороженных российских активов на покупку оружия для Украины и первого транша объемом 1,4 млрд евро.