ЕС может разрешить Euroclear использовать замороженные активы рф: что известно

Европейская комиссия рассматривает возможность разрешить бельгийской компании Euroclear использовать замороженные российские активы, чтобы защитить кредит G7 Украине в размере 45 миллиардов евро от возможных ответных мер со стороны москвы. Об этом сообщает [Politico, передает УНН.

Детали

По словам трех чиновников, знакомых с вопросом, этот шаг рассматривают как крайнюю меру, чтобы компенсировать Euroclear, который хранит эти активы, потери, которые понесла Россия в связи с соблюдением западных санкций.

Сторонники этой меры утверждают, что она укрепит многостороннюю схему, окончательно утвержденную на прошлой неделе, которая направляет сверхприбыль, полученную от около 200 миллиардов евро замороженных российских активов, на погашение давно согласованного кредита G7 для Украины.

В настоящее время Euroclear вовлечена в судебный процесс с несколькими сторонами, попавшими под санкции, которые используют крайне политизированные российские суды, чтобы оспорить арест своих активов и потребовать компенсации.

Хотя российские суды не обладают достаточными полномочиями для принудительной передачи бельгийских активов истцам, они имеют полномочия принимать меры против балансов Euroclear, которые хранятся в российских финансовых учреждениях. Эти активы принадлежат преимущественно западным финансовым учреждениям и компаниям, которые в этом случае смогут предъявить Euroclear свои собственные компенсационные требования.

В недавнем заявлении Euroclear указала, что ей предстоит «значительное количество судебных разбирательств, которые ведутся почти исключительно в российских судах».

Чтобы покрыть расходы или претензии, возникающие в результате этих судебных разбирательств, Euroclear резервирует около 10 процентов прибыли, полученной от замороженных активов, в специальном фонде на «черный день».

Но чиновники утверждают, что может быть более рентабельным напрямую использовать часть базовых российских активов для покрытия этих обязательств - даже если критики говорят, что это ставит под угрозу соблюдение международного права.

Западные институты, включая Европейский центральный банк (ЕЦБ), ранее предупреждали, что передача права собственности на российские активы напрямую рискует подорвать доверие к еврозоне как финансовому центру и к евро как международной резервной валюте.

Напомним

В октябре Европейский Совет заявлял, что российские активы останутся замороженными до прекращения агрессии против Украины. Италия работает над кредитом Украине, обеспеченным процентами от заблокированных активов рф.