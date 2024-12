Украина получит 40-летний кредит на $20 млрд за счет замороженных активов рф: что известно об условиях

Кабинет Министров Украины одобрил условия соглашения, предусматривающего предоставление 40-летнего кредита от американского банка Federal Financing Bank (FFB) на сумму до $20 млрд. Этот кредит является частью инициативы G7, которая предусматривает выделение Украине $50 млрд из прибылей, полученных от замороженных российских активов. Об этом говорится в постановлении Кабмина, передает УНН.

Детали

Согласно постановлению, средства по займу будут направлены в Фонд финансового посредничества для привлечения ресурсов на инвестирование в укрепление Украины (Facilitation of Resources to Invest in Strengthening Ukraine Financial Intermediary Fund), который был основан Всемирным банком 10 октября 2024 года.

Отмечается, что реализация этого соглашения предусматривает заключение нескольких ключевых договоров. В частности, Украина как заемщик подписывает договор о покупке сертификата (Certificate Purchase Agreement) с Federal Financing Bank (FFB) и Агентством США по международному развитию (USAID). Кроме того, заключается договор о гарантиях и погашении займа (Loan Guarantee and Repayment Agreement) между Украиной и USAID. Для оформления обязательств Министерство финансов Украины от имени государства выпускает сертификат задолженности (Certificate of Indebtedness) в пользу FFB, который обеспечивается гарантией USAID.

На сумму займа установлена процентная ставка, которая состоит из 1,3% годовых плюс средняя текущая ставка по годовым казначейским обязательствам США. Погашение основной суммы и выплата процентов планируются за счет доходов, полученных от замороженных активов рф.

Напомним

В октябре лидеры G7 согласовали предоставление Украине 50 млрд долларов в виде займов через механизм чрезвычайного ускорения доходов. Средства будут обслуживаться за счет иммобилизованных российских активов.

3 декабря Верховная Рада приняла в целом законопроект об условиях получения 50 млрд долларов.

4 декабря глава государства Владимир Зеленский подписал закон об условиях получения Украиной от стран "Группы семи" кредита на 50 млрд долларов. Согласно документу, кредит не нужно будет возвращать, если Украина не получит репарации от рф.