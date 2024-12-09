Украина получит 40-летний кредит на $20 млрд за счет замороженных активов рф: что известно об условиях

ukenru
Эксклюзив
Украинцы возмущены скандалом в АРМА с фиктивными справками об инвалидности: требуют отставки главы агентства Думы
10:52 • 14814 просмотра

Украинцы возмущены скандалом в АРМА с фиктивными справками об инвалидности: требуют отставки главы агентства Думы

Эксклюзив
Местная энергетика является ключом к энергонезависимости Украины - эксперт
10:09 • 29019 просмотра

Местная энергетика является ключом к энергонезависимости Украины - эксперт

Эксклюзив
Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID
 • 180579 просмотра

Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID

Эксклюзив
Глава АРМА Дума должен понести ответственность за скандал с фиктивным справками - эксперт
 • 199485 просмотра

Глава АРМА Дума должен понести ответственность за скандал с фиктивным справками - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства
 • 264488 просмотра

Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства

Эксклюзив
Рынок аренды "замер" до весны: экспертная назвала города, где он все еще активен
 • 206433 просмотра

Рынок аренды "замер" до весны: экспертная назвала города, где он все еще активен

Эксклюзив
рф снова начинает затягивать с обменами военнопленных - секретарь Координационного штаба
 • 158605 просмотра

рф снова начинает затягивать с обменами военнопленных - секретарь Координационного штаба

Эксклюзив
Фейковая инвалидность в АРМА: эксперт указал на управленческий провал главы агентства Думы
 • 143034 просмотра

Фейковая инвалидность в АРМА: эксперт указал на управленческий провал главы агентства Думы

Эксклюзив
В КНИИСЭ выяснили, что россия использует против Украины два типа северокорейских ракет
 • 133030 просмотра

В КНИИСЭ выяснили, что россия использует против Украины два типа северокорейских ракет

Эксклюзив
НАПК проверит куда и.о. замглавы ГНС Сокур девал 2,6 млн грн - нардеп
 • 118028 просмотра

НАПК проверит куда и.о. замглавы ГНС Сокур девал 2,6 млн грн - нардеп

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Вражеские дроны и артиллерия нанесли новые жертвы в Херсонской области: 73-летний мужчина погиб

Вражеские дроны и артиллерия нанесли новые жертвы в Херсонской области: 73-летний мужчина погиб

 • 85441 просмотра
Воздушные силы предупреждают об угрозе атак БпЛА в двух областях Украины

Воздушные силы предупреждают об угрозе атак БпЛА в двух областях Украины

 • 87364 просмотра
рф держит 7 кораблей в морях: сколько ракет "Калибр" готовы к запуску

рф держит 7 кораблей в морях: сколько ракет "Калибр" готовы к запуску

 • 37277 просмотра
Пышный должен освободить Зиму: решения судов и уголовное дело ставят под сомнение профессионализм главного юриста НБУ

Пышный должен освободить Зиму: решения судов и уголовное дело ставят под сомнение профессионализм главного юриста НБУ

08:11 • 94728 просмотра
Королевская семья поздравила с рождественскими праздниками: открытка от Чарльза и Камиллы

Королевская семья поздравила с рождественскими праздниками: открытка от Чарльза и Камиллы

08:53 • 37209 просмотра
публикации
Украинцы возмущены скандалом в АРМА с фиктивными справками об инвалидности: требуют отставки главы агентства Думы

Украинцы возмущены скандалом в АРМА с фиктивными справками об инвалидности: требуют отставки главы агентства Думы
Эксклюзив

10:52 • 14814 просмотра
Пышный должен освободить Зиму: решения судов и уголовное дело ставят под сомнение профессионализм главного юриста НБУ

Пышный должен освободить Зиму: решения судов и уголовное дело ставят под сомнение профессионализм главного юриста НБУ

08:11 • 94728 просмотра
Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID

Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID
Эксклюзив

 • 180579 просмотра
Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства

Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства
Эксклюзив

 • 264488 просмотра
Зима в НБУ: как сомнительные действия главного юриста вредят репутации регулятора

Зима в НБУ: как сомнительные действия главного юриста вредят репутации регулятора

 • 154265 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Королевская семья поздравила с рождественскими праздниками: открытка от Чарльза и Камиллы

Королевская семья поздравила с рождественскими праздниками: открытка от Чарльза и Камиллы

08:53 • 37228 просмотра
"Емілія Перес" триумфує на European Film Awards

"Емілія Перес" триумфує на European Film Awards

 • 101899 просмотра
HBO будет снимать новый сериал о Гарри Поттере: старт съемок в 2025 году

HBO будет снимать новый сериал о Гарри Поттере: старт съемок в 2025 году

 • 105824 просмотра
Пять фантастических сериалов о космических приключениях: что посмотреть зимними выходными

Пять фантастических сериалов о космических приключениях: что посмотреть зимними выходными

 • 105018 просмотра
Какао может защитить тело от последствий употребления жирной пищи и стресса

Какао может защитить тело от последствий употребления жирной пищи и стресса

 • 104153 просмотра
Актуальное
Украина получит 40-летний кредит на $20 млрд за счет замороженных активов рф: что известно об условиях

Украина получит 40-летний кредит на $20 млрд за счет замороженных активов рф: что известно об условиях

Киев  •  УНН

 • 6910 просмотра

Read in English

Кабмин одобрил условия 40-летнего кредита от Federal Financing Bank на $20 млрд под 1,3% годовых. Средства поступят через специальный фонд Всемирного банка и будут погашаться за счет замороженных активов РФ.

Кабинет Министров Украины одобрил условия соглашения, предусматривающего предоставление 40-летнего кредита от американского банка Federal Financing Bank (FFB) на сумму до $20 млрд. Этот кредит является частью инициативы G7, которая предусматривает выделение Украине $50 млрд из прибылей, полученных от замороженных российских активов. Об этом говорится в постановлении Кабмина, передает УНН

Детали

Согласно постановлению, средства по займу будут направлены в Фонд финансового посредничества для привлечения ресурсов на инвестирование в укрепление Украины (Facilitation of Resources to Invest in Strengthening Ukraine Financial Intermediary Fund), который был основан Всемирным банком 10 октября 2024 года.

Отмечается, что реализация этого соглашения предусматривает заключение нескольких ключевых договоров. В частности, Украина как заемщик подписывает договор о покупке сертификата (Certificate Purchase Agreement) с Federal Financing Bank (FFB) и Агентством США по международному развитию (USAID). Кроме того, заключается договор о гарантиях и погашении займа (Loan Guarantee and Repayment Agreement) между Украиной и USAID. Для оформления обязательств Министерство финансов Украины от имени государства выпускает сертификат задолженности (Certificate of Indebtedness) в пользу FFB, который обеспечивается гарантией USAID.

На сумму займа установлена процентная ставка, которая состоит из 1,3% годовых плюс средняя текущая ставка по годовым казначейским обязательствам США. Погашение основной суммы и выплата процентов планируются за счет доходов, полученных от замороженных активов рф.

Напомним 

В октябре лидеры G7 согласовали предоставление Украине 50 млрд долларов в виде займов через механизм чрезвычайного ускорения доходов. Средства будут обслуживаться за счет иммобилизованных российских активов.   

3 декабря Верховная Рада приняла в целом законопроект об условиях получения 50 млрд долларов.

4 декабря глава государства Владимир Зеленский подписал закон об условиях получения Украиной от стран "Группы семи" кредита на 50 млрд долларов. Согласно документу, кредит не нужно будет возвращать, если Украина не получит репарации от рф. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Экономикаполитика
euroclearEuroclear
vsemirnii-bankВсемирный банк
agentstvo-ssha-po-mezhdunarodnomu-razvitiyuАгентство США по международному развитию
yevropeiskaya-komissiyaЕвропейская комиссия
ukrainaУкраина