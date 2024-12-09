Безопасный онлайн-шопинг: как избежать мошенников перед новогодними праздниками

Накануне новогодних праздников все мы хотим успеть приобрести для близких и родных подарки. Но особенно осмотрительными нужно быть при поиске этих подарков в Интернете. Ведь именно в этот период активизируются онлайн-мошенники, которые создают фальшивые магазины, рассылают подозрительные предложения и используют разнообразные схемы для похищения ваших данных. Чтобы не стать их жертвой, важно знать, как защитить себя при совершении покупок в интернете.

Руководитель SOC-команды ESET в Украине Никита Веселков поделился с УНН о наиболее распространенных схемах мошенничества, эффективных способах защиты личных данных и безопасных методах оплаты. Кроме того, он дает практические рекомендации, как проверить интернет-магазин перед покупкой и что делать в случае, если вы все же наткнулись на мошенников.

Следуя этим простым советам, вы сможете насладиться безопасными покупками в Интернете, не беспокоясь о своих средствах и личной информации.

На какие мошеннические схемы в Интернете чаще всего попадают пользователи?

Чаще всего пользователи в Интернете натыкаются на фишинговые электронные письма с различными выгодными предложениями, фальшивые сообщения от службы доставки и мошеннические интернет-магазины, замаскированные под популярные торговые площадки. Особенно активность онлайн-мошенников возрастает во время крупных событий, в том числе и новогодних праздников. Если предложение выглядит очень привлекательным - рекомендую не нажимать на подозрительные ссылки. Вместо этого лучше перейти на официальный сайт магазина или посетить другой надежный сервис для совершения покупок.

Злоумышленники часто нацеливаются на людей, которые ожидают доставки посылок и подарков в период новогодних праздников. В частности, мошенники выдают себя за известные службы доставки и рассылают поддельные ссылки для отслеживания посылок, которые могут выглядеть довольно убедительно. Нажатие на такую ссылку может вызвать загрузку вредоносного ПО или переход на небезопасный веб-сайт для кражи учетных данных. Чтобы избежать подобных схем мошенничества, отслеживайте доставку своих товаров на официальных сайтах.

Еще одна техника инфицирования - вредная онлайн-реклама. Кроме этого, киберпреступники могут инфицировать популярные сайты. В случае посещения вами такой страницы на устройство устанавливается вредоносное программное обеспечение. Угрозы для кражи данных банковской карты также часто могут содержаться во вредоносных приложениях для смартфонов, которые распространяются под видом безопасных приложений.

Какие методы защиты личных данных наиболее эффективны при покупках в Интернете?

Чтобы не стать жертвой мошенников при совершении покупок в Интернете, в первую очередь следует использовать специальный браузер, защищающий от различных онлайн-угроз, и программу для защиты от вредоносных программ в Интернете. Кроме того, стоит избегать хранения данных карты на сайтах интернет-магазинов, заполнения подозрительных онлайн-форм и использования публичного Wi-Fi, что значительно уменьшит риски похищения личных данных.

Многие пользователи любят подключаться к общедоступному WiFi, однако осуществлять оплату через публичные сети не стоит. Поскольку на общедоступные точки доступа часто нацеливаются злоумышленники, пытающиеся скомпрометировать устройство или перехватить интернет-трафик пользователей. Поэтому лучше использовать мобильный интернет, а в случае необходимости подключения к общедоступному Wi-Fi используйте VPN для шифрования вашего трафика.

После совершения покупки стоит зайти в свой банковский аккаунт и проверить соответствие объявленной стоимости и цены, которую вы заплатили за товар. Если уплаченная сумма выше, или происходит другая подозрительная активность, следует обратиться в соответствующее банковское учреждение и заблокировать свою карту.

Также будьте осторожны со слишком привлекательными предложениями магазинов, которые побуждают к срочным действиям или предлагают нереалистичные скидки, поскольку именно такие приемы используют мошенники.

Как проверить безопасность интернет-магазина перед совершением покупки?

Каждый год перед зимними праздниками киберпреступники создают мошеннические торговые площадки в Интернете для заманивания жертв и похищения их денег. Чтобы не попасть в такие мошеннические интернет-магазины, следует делать покупки у надежных поставщиков, которые имеют хорошие отзывы.

Покупки в Интернете стоит совершать только на сайтах с HTTPS (в адресной строке браузера рядом с URL-адресом должен отображаться знак "замка"), что минимизирует шансы перехвата данных. Кроме того, обращайте внимание на ссылки онлайн-магазинов, присланные неизвестными вам отправителями в соцсетях или почте. Они должны совпадать со ссылками на официальные магазины - в противном случае - не нажимайте на ссылки. Также стоит проверять правильность названия веб-страницы, чтобы избежать мошеннических сайтов, которые маскируются под легитимные, например, g00gle вместо google.

Какие популярные методы оплаты являются наиболее безопасными при онлайн-шопинге?

При онлайн-покупках для оплаты используйте Apple Pay или Google Pay, которые считаются более безопасными, по сравнению с обычной банковской картой с бесконтактной оплатой. Потому что такие сервисы вместо фактических номеров карт предоставляют только имена виртуальных счетов, которые генерируются для каждого платежа.

Но также не забудьте о защите самого смартфона, чтобы защитить себя и свои собственные средства, включите все доступные меры безопасности на вашем мобильном устройстве. Обычно функционал современного телефона предполагает проверку биометрических данных (сканирование лица, сетчатки глаза или отпечатков пальцев) и кода. Подтверждение личности каждый раз при входе в устройство и платежных приложениях на нем затруднит работу злоумышленникам.

Большинство платежных приложений предлагают дополнительные функции безопасности, такие как двухфакторная аутентификация. Вы также можете защитить приложения с помощью таких мер безопасности, как проверка биометрии или блокировка кода, а также включить их при совершении транзакций.

Что делать если наткнулся на мошенников, куда обращаться?

В случае кражи личных данных мошенниками стоит немедленно сообщить об инциденте в ваш банк и заблокировать все карты, чтобы предотвратить кражу средств или другие мошеннические действия. Кроме того, необходимо изменить все пароли, которые могли быть взломаны.