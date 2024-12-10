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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Фейковая инвалидность: эксперт сомневается, что глава АРМА Дума не знала о действиях своих подчиненных

Фейковая инвалидность: эксперт сомневается, что глава АРМА Дума не знала о действиях своих подчиненных

Киев  •  УНН

 • 6736 просмотра

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Национальная полиция расследует выдачу поддельных документов об инвалидности должностным лицам АРМА. Эксперт считает, что такие действия невозможны без ведома главы агентства Елены Думы.

Сотрудники Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) не могли получить фиктивные справки об инвалидности без ведома или участия руководителя агентства Елены Думы. Такие случаи серьезно подрывают доверие к государственной власти в целом. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал бывший секретарь Общественного совета при АРМА Дмитрий Громаков.

Это повлияет на доверие к системе государственной власти в целом. Такие вопросы, разумеется, не решаются без ведома руководителя. Учитывая, что это не первый скандал в АРМА, это негативно скажется на доверии как к агентству, так и к действующему политическому режиму. Вопрос лишь в том, какие выводы сделает глава АРМА и как она будет выходить из этой ситуации

- отметил Громаков.

По мнению эксперта, следствие должно довести дело до конца, чтобы общество могло оценить кадровую и управленческую политику, которую внедряет Елена Дума.

"Я убежден, что без ее участия или согласия такие вещи невозможны. Именно поэтому я считаю, что этот вопрос нужно довести до конца", - подчеркнул Громаков.

В то же время эксперт выразил сомнения, что глава АРМА возьмет на себя ответственность, даже если будет доказано, что ее подчиненные незаконно получили группу инвалидности.

"Там очень сложная система конкурсного отбора, в котором она участвовала. Она не самостоятельно туда зашла и, вероятно, не ей самой оттуда увольняться", - добавил Громаков.

Контекст

Национальная полиция 25 октября начала уголовное производство по фактам служебного подлога и злоупотребления служебным положением. По версии следствия, работники медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) с целью получения неправомерной выгоды и злоупотребляя служебным положением организовали выдачу должностным лицам АРМА заведомо поддельных документов о наличии инвалидности. Это позволяет последним получить отсрочку от прохождения службы в ВСУ и пенсионные выплаты.

Сейчас полиция проверяет пять должностных лиц агентства. Как стало известно УНН из собственных источников, среди них советник председателя АРМА Александр Данилкович.

Таким образом, АРМА фактически принял "марафон инвалидности" от прокуроров.

Скандал с прокурорами-инвалидами привел к отставке Андрея Костина с должности генерального прокурора. Казалось бы, уроки этого скандала должны были стать предостережением для других государственных органов. Однако ситуация в АРМА демонстрирует, что проблема коррупции далеко не преодолена.

Украинцы бурно отреагировали на информацию о вероятно поддельных справках об инвалидности и убеждены, что этот случай является еще одним примером коррупции и неэффективности государственных органов. Общественность требует не только провести расследование, но и конкретных шагов по очистке агентства.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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