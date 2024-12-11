В Киеве и области проводятся обыски на объектах Укрзализныци: возможны задержки движения поездов
Киев • УНН
В Киеве и области правоохранители проводят обыски на объектах Укрзализныци для прекращения деятельности преступной группировки. Возможны временные ограничения для пассажиров и задержки движения поездов.
В Киеве и Киевской области проводятся обыски для прекращения деятельности преступной группировки, которая "паразитировала" на рядовых железнодорожниках, сообщили в среду в пресс-службе Укрзализныци. Также предупредили о возможных временных ограничениях для пассажиров, передает УНН.
По согласованному Укрзализныцей и Национальной полицией плану в г. Киеве и Киевской области продолжаются процессуальные действия. Их цель-остановить деятельность организованной преступной группы, которая "паразитировала" на рядовых железнодорожниках
Сообщается, что проводятся обыски и изъятие вещественных доказательств, опросы и задержания.
В Укрзализныце также попросили прощения у пассажиров за возможные неудобства (ограничение доступа, дополнительные проверки или задержки движения). Заявили, что делают все возможное, чтобы их минимизировать.
"Все обстоятельства этой операции будут сообщены впоследствии совместно Национальной полицией Украины и Укрзализныцей", - добавили в УЗ.