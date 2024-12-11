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"Надеемся, он не будет звонить еще и Асаду": Зеленский отреагировал на звонок Орбана путину

"Надеемся, он не будет звонить еще и Асаду": Зеленский отреагировал на звонок Орбана путину

Киев  •  УНН

 • 3081 просмотра

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Президент Украины прокомментировал телефонный разговор между Орбаном и путиным. Зеленский отметил, что разговоры о войне в Украине не могут происходить без Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на звонок Премьера Венгрии Виктора Орбана к кремлевскому диктатору владимиру путину, пишет УНН.

"Мы все надеемся, что Виктор Орбан не будет хотя бы Асаду в москву звонить, чтобы послушать еще и его часовые лекции", - написал Зеленский.

Он подчеркнул, что для достижения настоящего мира и обеспечения безопасности необходимы решимость США, единство Европы и общая настроенность всех партнеров на соблюдение целей и принципов Устава ООН.

"Не надо играть на собственный имидж за счет единства - надо заботиться об общем успехе. Именно единство в Европе всегда дает успех. Разговоры о войне против Украины, которую ведет россия, не могут происходить без Украины", - добавил Президент.

Зеленский также выразил благодарность Президенту Трампу и многим лидерам Европы, с которыми Украина работает вместе, чтобы найти правильные и сильные решения ради настоящего мира.

Напомним 

Сегодня стало известно, что российской диктатор владимир путин поговорил по телефону с премьером Венгрии Виктором Орбаном, речь шла, в частности, об Украине.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Войнаполитика
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volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
vengriyaВенгрия
ukrainaУкраина
viktor-orbanВиктор Орбан