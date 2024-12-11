ЕС утвердил новый пакет санкций: что ждет «теневой флот» рф?

Послы Европейского Союза согласовали 15-й пакет санкций против России.

Санкции направлены на борьбу с «теневым флотом» танкеров, которым россия обходит ценовую границу на нефть, установленную странами G7 и их партнерами.

Об этом сообщило венгерское председательство в Совете Евросоюза, передает УНН.

Детали

Послы только что согласовали 15-й пакет санкций в ответ на агрессию России против Украины. Этот пакет расширяет уже существующий санкционный список, добавляя новых лиц и организаций, а также нацелен на структуры в России и третьих странах, которые косвенно способствуют военному и технологическому развитию России, обходя экспортные ограничения