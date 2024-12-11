ЕС утвердил новый пакет санкций: что ждет «теневой флот» рф?
Киев • УНН
Послы ЕС согласовали 15-й пакет санкций против России, направленный на борьбу с «теневым флотом» танкеров. Санкции ограничат деятельность судов третьих стран и расширят список подсанкционных лиц и организаций.
Послы Европейского Союза согласовали 15-й пакет санкций против России.
Санкции направлены на борьбу с «теневым флотом» танкеров, которым россия обходит ценовую границу на нефть, установленную странами G7 и их партнерами.
Об этом сообщило венгерское председательство в Совете Евросоюза, передает УНН.
Детали
Послы только что согласовали 15-й пакет санкций в ответ на агрессию России против Украины. Этот пакет расширяет уже существующий санкционный список, добавляя новых лиц и организаций, а также нацелен на структуры в России и третьих странах, которые косвенно способствуют военному и технологическому развитию России, обходя экспортные ограничения
Принятые санкции ограничивают деятельность судов третьих стран, которые способствуют поддержке агрессии россии.
Ранее
Послы ЕС не могли договориться по 15-му пакету санкций против России из-за споров между двумя странами, которые заблокировали соглашение. Причиной стали разногласия относительно сроков выхода европейских компаний с российского рынка.
Британия вводит крупнейший пакет санкций против "теневого флота" рф25 нояб. 2024, 13:28 • 17252 просмотра