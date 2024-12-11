Урок усвоен. "Мама АРМА" Дума не хочет повторить судьбу генпрокурора Костина в скандале с фиктивной инвалидностью

Глава Агентства по розыску и менеджменту активов Елены Дума, побоявшись повторить "карьеру" бывшего генерального прокурора Андрея Костина сразу пошла на сотрудничество с правоохранителями и предоставила всю необходимую информацию о сотрудниках, которые имеют группу инвалидности, пишет УНН.

Детали

Национальная полиция 25 октября начала уголовное производство по фактам служебного подлога и злоупотребления служебным положением. По версии следствия, работники медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) с целью получения неправомерной выгоды и злоупотребляя служебным положением организовали выдачу должностным лицам АРМА заведомо поддельных документов о наличии инвалидности. Это позволяет последним получить отсрочку от прохождения службы в ВСУ и пенсионные выплаты.

Сейчас полиция проверяет пятерых должностных лиц агентства. Как стало известно УНН из собственных источников, среди них советник председателя АРМА Александр Данилкович.

Таким образом, АРМА фактически переняло "марафон инвалидности" от прокуроров.

Скандал с прокурорами-инвалидами привел к отставке Андрея Костина с должности генерального прокурора.

В ответ на запрос УНН в Агентстве по розыску и менеджменту активов сообщили, что их руководству известно об уголовном производстве.

В ответ на запрос правоохранительного органа была предоставлена исчерпывающая информация о лицах, работающих в АРМА и имеющих статус инвалида. С учетом общественного резонанса, который вызвала ситуация с получением сотен фиктивных инвалидностей в органах прокуратуры, в правоохранительный орган было передано полную, проверенную и достоверную информацию