Урок усвоен. "Мама АРМА" Дума не хочет повторить судьбу генпрокурора Костина в скандале с фиктивной инвалидностью

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев  •  УНН

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Полиция начала уголовное производство относительно возможной выдачи поддельных документов об инвалидности должностным лицам АРМА. Руководство агентства предоставило правоохранителям информацию о пяти сотрудниках с инвалидностью.

Глава Агентства по розыску и менеджменту активов Елены Дума, побоявшись повторить "карьеру" бывшего генерального прокурора Андрея Костина сразу пошла на сотрудничество с правоохранителями и предоставила всю необходимую информацию о сотрудниках, которые имеют группу инвалидности, пишет УНН.

Детали

Национальная полиция 25 октября начала уголовное производство по фактам служебного подлога и злоупотребления служебным положением. По версии следствия, работники медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) с целью получения неправомерной выгоды и злоупотребляя служебным положением организовали выдачу должностным лицам АРМА заведомо поддельных документов о наличии инвалидности. Это позволяет последним получить отсрочку от прохождения службы в ВСУ и пенсионные выплаты.

Сейчас полиция проверяет пятерых должностных лиц агентства. Как стало известно УНН из собственных источников, среди них советник председателя АРМА Александр Данилкович.

Таким образом, АРМА фактически переняло "марафон инвалидности" от прокуроров. 

Скандал с прокурорами-инвалидами привел к отставке Андрея Костина с должности генерального прокурора.

В ответ на запрос УНН в Агентстве по розыску и менеджменту активов сообщили, что их руководству известно об уголовном производстве.

В ответ на запрос правоохранительного органа была предоставлена исчерпывающая информация о лицах, работающих в АРМА и имеющих статус инвалида. С учетом общественного резонанса, который вызвала ситуация с получением сотен фиктивных инвалидностей в органах прокуратуры, в правоохранительный орган было передано полную, проверенную и достоверную информацию

- отметили в ответ на запрос.

В агентстве добавили, что у них сейчас работает пять человек с инвалидностью, в том числе лица, имеющие соответствующий статус от рождения. Кроме того, в Нацагентстве работают сотрудники, которые "стали инвалидами вследствие полученных ранений во время выполнения задач по защите территориальной целостности и государственного суверенитета Украины в зоне боевых действий, а их статус подтверждается всеми необходимыми медицинскими документами".

Остается дождаться результатов расследования правоохранителей, однако понятно, что если открыто уголовное производство, то у них есть определенные факты или информация о сотрудниках АРМА с инвалидностью, которые требуют проверки.

Между тем общественность бурно отреагировала на информацию о вероятно поддельных справках об инвалидности и убеждена, что этот случай является еще одним примером коррупции и неэффективности государственных органов. Украинцы требуют не только провести расследование, но и конкретных шагов по очистке агентства.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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