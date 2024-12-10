Лиза Кудроу рассказала, как актерам «Друзей» пришлось работать над дружбой вне камеры
Киев • УНН
Звезда сериала «Друзья» Лиза Кудроу рассказала, что актерскому составу пришлось приложить усилия для построения дружеских отношений вне камеры. Актерам пришлось учиться правильному диалогу между собой.
Лиза Кудроу рассказывает, что актерам сериала "Друзья" пришлось поработать над дружбой вне камеры, пишет УНН со ссылкой на Yahoo news.
Детали
61-летняя Лиза Кудроу, сыгравшая роль чудаковатой Фиби Буффей в популярном американском сериале "Друзья", рассказала о том, что для того, чтобы подружиться актером сериала понадобилось время.
В актерский состав сериала также вошли Кортни Кокс, Мэтт Ле Блан, Мэттью Перри, Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер.
На подкасте Декса Шепарда Armchair Expert Кудроу признал, что шесть участников "усердно работали, чтобы стать друзьями".
Она рассказала, что актерам приходилось учиться диалогу. "Мне пришлось научиться говорить: "Могу ли я о чем-то с тобой поговорить?", - добавила она.
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