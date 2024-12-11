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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ограничения на переводы до 50 тыс. грн: эксперт объяснил, как это изменит финансовые операции в Украине

Ограничения на переводы до 50 тыс. грн: эксперт объяснил, как это изменит финансовые операции в Украине

Киев  •  УНН

 • 18224 просмотра

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НБУ и крупнейшие банки Украины подписали меморандум об ограничении переводов до 50 тыс грн для рисковых клиентов с 2025 года. Клиенты с подтвержденными доходами смогут осуществлять переводы без ограничений.

Национальный банк Украины совместно с четырьмя крупнейшими банками страны (ПриватБанк, Ощадбанк, Райффайзен Банк, Универсал Банк) и другими участниками финансового рынка подписали меморандум о внедрении единых правил для платежных операций.

Новые ограничения начнут действовать с 2025 года, и они будут касаться переводов средств клиентов, которые не имеют подтвержденных доходов или подозреваются в сомнительных финансовых операциях.

Экономист Александр Савченко в комментарии УНН отметил:

Само ограничение механистически может повлиять не на прозрачность, а на ограничение операций с платежными картами, которые подпадают под это регулирование

По его словам, с одной стороны, это попытка противодействовать уклонению от уплаты налогов, незаконной торговле оружием или финансированию терроризма. Однако операции, которые будут ограничиваться банками, могут перейти в криптовалюту или наличные, где никаких ограничений и регулирования нет.

Эксперт отметил, что перенос операций в наличные или криптовалюту негативно может повлиять на банки, ведь они потеряют ресурсы. Кого коснутся ограничения? 

Рисковые клиенты (без подтвержденных доходов) получат лимит на переводы до 50 тыс. грн в месяц.

Клиенты с более низким риском будут иметь более высокие лимиты: 

С 1 февраля 2025 года - до 150 тыс. грн в месяц;

С 1 июня 2025 года - до 100 тыс. грн в месяц;

Для клиентов, которые предоставят банкам документы, подтверждающие доходы (зарплата, продажа имущества и т.д.), ограничений не будет в пределах задекларированной прибыли.

Если человек имеет подтверждение своих доходов, сдает декларацию, или предоставляет в банк данные о своей зарплате или прибыльных операциях, продаже имущества с фиксированным доходом (например, три миллиона), то в пределах этой задекларированной прибыли ограничений не будет. Теоретически все сделано правильно, но практически, повторяю, это может привести к увеличению операций в криптовалюте и наличных

- подчеркнул эксперт.

Савченко отметил, что жертвами этого регулирования могут стать люди, чьи операции под подозрением. Это большое количество украинцев, которые передают свои карточки, сдают их в аренду, а мошенники могут подпольно играть в казино.

«Сомнительные клиенты»

Определение «сомнительных клиентов» может стать субъективным, в зависимости от политики каждого банка.

«Будем надеяться, что нормальные клиенты не будут подпадать под ограничения. Но роль субъективного фактора остается значительной», - подытожил эксперт.

Наличности в обращении уменьшилось на 4,4 млрд гривен: в НБУ назвали причину24 окт. 2024, 11:02 • 15688 просмотров

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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