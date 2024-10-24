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Наличности в обращении уменьшилось на 4,4 млрд гривен: в НБУ назвали причину

Наличности в обращении уменьшилось на 4,4 млрд гривен: в НБУ назвали причину

Киев  •  УНН

11:02 • 1130 просмотра

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НБУ объясняет сокращение объемов наличных сезонными факторами, хотя общий объем наличных средств в обращении вырос на 32,1 млрд грн с начала года.

По состоянию на 1 октября в Украине было 788,7 млрд гривен наличных в обращении, что на 32,1 млрд гривен больше, чем в начале года, но на 4,4 млрд гривен меньше, чем по итогам второго квартала. В НБУ сокращение объемов наличных средств объяснили сезонными факторами. Об этом пишет УНН со ссылкой на Национальный банк Украины.

Детали

В наличном обращении находилось 2,6 млрд банкнот на общую сумму 788,7 млрд гривен, а также 14,8 млрд монет (без памятных и инвестиционных) на сумму 7,6 млрд гривен. Это на 32,1 млрд гривен или на 4,2% больше, чем в начале 2024 года. В то же время это на 4,4 млрд гривен или 0,5% меньше, чем по итогам II квартала этого года, что объясняется сезонными факторами

- сообщили в НБУ.

В НБУ напомнили, что по состоянию на 1 января в обращении было банкнот на 764,4 млрд гривен, а на 1 июля - 800,9 млрд гривен.

Отмечается, что на одного жителя Украины 1 октября этого года приходилось 63 банкноты и 184 платежные разменные и оборотные монеты (на 1 января 2024 года - 66 и 177 соответственно).

Больше всего в обращении находилось банкнот номиналом 500 гривен, монет - номиналом 10 копеек (27,3% и 27,9% от общего количества в обращении соответственно). Меньше всего в наличном обращении банкнот номиналом 50 гривен, а монет - номиналом 10 гривен (4,5% и 1,7% от общего количества в обращении соответственно)

- добавили в НБУ.

Также в Нацбанке отметили, что динамика объемов банкнот и монет в обращении свидетельствует, что наибольший темп прироста с начала 2024 года приходился на банкноты номиналом 1 000 гривен и монеты номиналом 10 гривен. Их количество в обращении выросло на 33% и 24% соответственно по сравнению с началом этого года.

Больше всего уменьшилось в обращении количество банкнот номиналом 200 гривен. Их сейчас на 17,6% меньше, чем в начале 2024 года.

Напомним

Национальный банк Украины в День специалистов логистического обеспечения ВСУ ввел в обращение новую памятную монету "Силы логистики Вооруженных Сил Украины" номиналом 10 гривен. 

Павел Башинский

Павел Башинский

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