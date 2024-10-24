Готівки в обігу поменшало на 4,4 млрд гривень: в НБУ назвали причину

Станом на 1 жовтня в Україні було 788,7 млрд гривень готівки в обігу, що на 32,1 млрд гривень більше, ніж на початку року, але на 4,4 млрд гривень менше, ніж за підсумками другого кварталу. В НБУ скорочення обсягів готівкових коштів пояснили сезонними факторами. Про це пише УНН з посиланням на Національний банк України.

Деталі

У готівковому обігу перебувало 2,6 млрд банкнот на загальну суму 788,7 млрд гривень, а також 14,8 млрд монет (без пам’ятних та інвестиційних) на суму 7,6 млрд гривень. Це на 32,1 млрд гривень або на 4,2% більше, ніж на початку 2024 року. Водночас це на 4,4 млрд гривень або 0,5% менше, ніж за підсумками ІІ кварталу цього року, що пояснюється сезонними факторами