Готівки в обігу поменшало на 4,4 млрд гривень: в НБУ назвали причину
Київ • УНН
НБУ пояснює скорочення обсягів готівки сезонними факторами, хоча загальний обсяг готівкових коштів в обігу зріс на 32,1 млрд грн з початку року.
Станом на 1 жовтня в Україні було 788,7 млрд гривень готівки в обігу, що на 32,1 млрд гривень більше, ніж на початку року, але на 4,4 млрд гривень менше, ніж за підсумками другого кварталу. В НБУ скорочення обсягів готівкових коштів пояснили сезонними факторами. Про це пише УНН з посиланням на Національний банк України.
Деталі
У готівковому обігу перебувало 2,6 млрд банкнот на загальну суму 788,7 млрд гривень, а також 14,8 млрд монет (без пам’ятних та інвестиційних) на суму 7,6 млрд гривень. Це на 32,1 млрд гривень або на 4,2% більше, ніж на початку 2024 року. Водночас це на 4,4 млрд гривень або 0,5% менше, ніж за підсумками ІІ кварталу цього року, що пояснюється сезонними факторами
В НБУ нагадали, що станом на 1 січня в обігу було банкнот на 764,4 млрд гривень, а на 1 липня - 800,9 млрд гривень.
Зазначається, що на одного жителя України 1 жовтня цього року припадало 63 банкноти і 184 платіжні розмінні та обігові монети (на 1 січня 2024 року – 66 та 177 відповідно).
Найбільше в обігу перебувало банкнот номіналом 500 гривень, монет – номіналом 10 копійок (27,3% та 27,9% від загальної кількості в обігу відповідно). Найменше в готівковому обігу банкнот номіналом 50 гривень, а монет – номіналом 10 гривень (4,5% та 1,7% від загальної кількості в обігу відповідно)
Також в Нацбанку наголосили, що динаміка обсягів банкнот та монет в обігу свідчить, що найбільший темп приросту з початку 2024 року припадав на банкноти номіналом 1 000 гривень та монети номіналом 10 гривень. Їх кількість в обігу зросла на 33% та 24% відповідно порівняно з початком цього року.
Найбільше зменшилася в обігу кількість банкнот номіналом 200 гривень. Їх наразі на 17,6% менше, ніж на початку 2024 року.
Нагадаємо
Національний банк України у День фахівців логістичного забезпечення ЗСУ ввів у обіг нову пам’ятну монету "Сили логістики Збройних Сил України" номіналом 10 гривень.