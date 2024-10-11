НБУ ввів у обіг нову пам’ятну монету “Сили логістики Збройних Сил України”

Національний банк України у День фахівців логістичного забезпечення ЗСУ ввів у обіг нову пам’ятну монету "Сили логістики Збройних Сил України" номіналом 10 гривень, повідомили в НБУ, передає УНН.

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Сьогодні у День фахівців логістичного забезпечення ЗСУ, Національний банк ввів у обіг нову обігову пам’ятну монету "Сили логістики Збройних Сил України" номіналом 10 гривень

Монету презентували заступник голови НБУ Олексій Шабан та заступник командувача Сил логістики ЗСУ полковник Сергій Артамощенко.

Важливість логістики для військової справи складно переоцінити, адже без неї не злетить жоден літак, не рушать танки, і головне – не можливі ні оборона, ні наступ. Не дарма військову логістику називають практичним мистецтвом планувати та управляти переміщенням і постачанням військ. Сили логістики Збройних Сил України забезпечують українських військових усім необхідним для повноцінного опору агресору та нашої майбутньої перемоги

В НБУ зазначили, що Нацбанк відкарбує 10 млн таких монет.

Зазначається, що на реверсі монети по колу розміщено написи: "Сталева міць, непохитна воля!" і "Сили логістики Збройних сил України".

Головним елементом композиції є зображення беретного знака Сил логістики ЗСУ, в його основі – стилізований контур фортеці з чотирма бастіонами, на який накладено схрещені мечі руків’ями донизу з лезами, що переходять у пшеничні колоси, та жезл Меркурія, розташований вертикально. На задньому тлі монети схематично зображені топографічні карти