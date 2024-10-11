НБУ ввел в обращение новую памятную монету «Силы логистики Вооруженных Сил Украины»
Киев • УНН
Национальный банк Украины ввел в обращение новую памятную монету «Силы логистики Вооруженных Сил Украины» номиналом 10 гривен. НБУ планирует отчеканить 10 миллионов таких монет.
Национальный банк Украины в День специалистов логистического обеспечения ВСУ ввел в обращение новую памятную монету «Силы логистики Вооруженных Сил Украины» номиналом 10 гривен, сообщили в НБУ, передает УНН.
Детали
Сегодня в День специалистов логистического обеспечения ВСУ, Национальный банк ввел в обращение новую оборотную памятную монету «Силы логистики Вооруженных Сил Украины» номиналом 10 гривен
Монету презентовали заместитель председателя НБУ Алексей Шабан и заместитель командующего Сил логистики ВСУ полковник Сергей Артамощенко.
Важность логистики для военного дела сложно переоценить, ведь без нее не взлетит ни один самолет, не двинутся танки, и главное - не возможны ни оборона, ни наступление. Не зря военную логистику называют практическим искусством планировать и управлять перемещением и снабжением войск. Силы логистики Вооруженных Сил Украины обеспечивают украинских военных всем необходимым для полноценного сопротивления агрессору и нашей будущей победы
В НБУ отметили, что Нацбанк отчеканит 10 млн таких монет.
Отмечается, что на реверсе монеты по кругу размещены надписи: «Стальная мощь, непоколебимая воля!» и «Силы логистики Вооруженных сил Украины».
Главным элементом композиции является изображение беретного знака Сил логистики ВСУ, в его основе - стилизованный контур крепости с четырьмя бастионами, на который наложены скрещенные мечи рукоятками вниз с лезвиями, переходящими в пшеничные колосы, и жезл Меркурия, расположенный вертикально. На заднем фоне монеты схематически изображены топографические карты
Напомним,
Национальный банк Украины презентовал памятную монету «Абсолютный», которая посвящена победе Александра Усика над Тайсоном Фьюри в бою за титулы чемпиона мира.