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НБУ ввел в обращение новую памятную монету «Силы логистики Вооруженных Сил Украины»

НБУ ввел в обращение новую памятную монету «Силы логистики Вооруженных Сил Украины»

Киев  •  УНН

11 октября 2024, 16:48  •  1824 просмотра

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Национальный банк Украины ввел в обращение новую памятную монету «Силы логистики Вооруженных Сил Украины» номиналом 10 гривен. НБУ планирует отчеканить 10 миллионов таких монет.

Национальный банк Украины в День специалистов логистического обеспечения ВСУ ввел в обращение новую памятную монету «Силы логистики Вооруженных Сил Украины» номиналом 10 гривен, сообщили в НБУ, передает УНН.

Детали

Сегодня в День специалистов логистического обеспечения ВСУ, Национальный банк ввел в обращение новую оборотную памятную монету «Силы логистики Вооруженных Сил Украины» номиналом 10 гривен

- сообщили в НБУ.

Монету презентовали заместитель председателя НБУ Алексей Шабан и заместитель командующего Сил логистики ВСУ полковник Сергей Артамощенко.

Важность логистики для военного дела сложно переоценить, ведь без нее не взлетит ни один самолет, не двинутся танки, и главное - не возможны ни оборона, ни наступление. Не зря военную логистику называют практическим искусством планировать и управлять перемещением и снабжением войск. Силы логистики Вооруженных Сил Украины обеспечивают украинских военных всем необходимым для полноценного сопротивления агрессору и нашей будущей победы

- заявил Шабан.

В НБУ отметили, что Нацбанк отчеканит 10 млн таких монет.

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Отмечается, что на реверсе монеты по кругу размещены надписи: «Стальная мощь, непоколебимая воля!» и «Силы логистики Вооруженных сил Украины».

Главным элементом композиции является изображение беретного знака Сил логистики ВСУ, в его основе - стилизованный контур крепости с четырьмя бастионами, на который наложены скрещенные мечи рукоятками вниз с лезвиями, переходящими в пшеничные колосы, и жезл Меркурия, расположенный вертикально. На заднем фоне монеты схематически изображены топографические карты

 - добавили в НБУ.

Напомним,

Национальный банк Украины презентовал памятную монету «Абсолютный», которая посвящена победе Александра Усика над Тайсоном Фьюри в бою за титулы чемпиона мира.

Павел Башинский

Павел Башинский

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