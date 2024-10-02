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НБУ випустив пам'ятну монету на честь перемоги Усика над Ф'юрі

Київ • УНН

 • 15219 перегляди

Національний банк України презентував пам'ятну монету "Абсолютний", присвячену перемозі Олександра Усика над Тайсоном Ф'юрі. Монета номіналом 5 гривень введена в обіг 1 жовтня 2024 року, тираж - до 50 тисяч штук.

У вівторок, 1 жовтня, Національний банк України презентував пам’ятну монету "Абсолютний", яка присвячена перемозі Олександра Усика над Тайсоном Ф'юрі у бою за титули чемпіона світу. Про це пише УНН з посиланням на НБУ.

Деталі

На аверсі монети на дзеркальному тлі зображено традиційний кримськотатарський орнамент, що символізує кримське коріння Олександра Усика. Цей візерунок, використаний у дизайні одного з образів спортсмена на "битві поглядів" перед поєдинком за титул абсолютного чемпіона світу, підкреслює нерозривний зв’язок Криму з Україною. 

На реверсі в центрі композиції зображено стилізований образ чемпіона-спортсмена на тлі абрису монумента "Батьківщина-мати" – символу незламності та міцності українського народу. Внизу ліворуч і праворуч від силуету чемпіона зазначено написи: 18.05.2024 (дата проведення бою), АБСОЛЮТНИЙ і UNDISPUTED (титул, який виборов спортсмен).

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Пам’ятна монета "Абсолютний" введена в обіг 01 жовтня 2024 року. Вона має номінал 5 гривень, виготовлена з нейзильберу, категорія якості карбування – "спеціальний анциркулейтед". Тираж – до 50 тис. штук.

Придбати пам’ятну монету можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ, а також у банків-дистриб’юторів (перелік яких зазначено на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку).

Дизайн монети виконала Олександра Кучинська, скульптори – Володимир Атаманчук та Володимир Дем’яненко.

Доповнення

До презентації монети доєднався і сам спортсмен Олександр Усик, який, щоправда, виступив онлайн. 

Хочу наголосити, що ця монета символізує усіх спортсменів, які виборюють медалі для нашої країни, а також всіх тих, хто зі зброєю в руках захищає Україну

- заявив Усик. 

Він також підкреслив, що перемоги українських спортсменів це "нагадування світу, що українці борються за своє життя, за своїх рідних".

Нагадаємо

Національний банк України представив нову монету номіналом 10 гривень, присвячену військовим лікарям, на реверсі якої зображена емблема медичних військ Збройних Сил України.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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