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Нацбанк представив нову 10-гривневу монету, яка присвячена бойовим медикам

Київ • УНН

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Національний банк України представив нову монету номіналом 10 гривень, присвячену військовим лікарям, на реверсі якої зображена емблема медичних військ Збройних Сил України.

Нацбанк представив нову 10-гривневу монету, яка присвячена бойовим медикам

У вівторок, 25 червня, Національний банк України  в одному з військових госпіталів Києва презентували нову обігову монету номіналом 10 грн, яка присвячена військовим медикам. Про це пише УНН з посиланням на заяву Нацбанку.

Деталі 

Зазначається, що нова монета має звичайний для 10 гривень аверс та тематичний реверс. Зокрема, по колу на реверсі розміщені написи: ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ТА МИЛОСЕРДЯ і МЕДИЧНІ СИЛИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ. 

У центрі рельєфно зображено емблему Командування Медичних сил Збройних Сил України, в основі якої – "британський" геральдичний щит. 

Центральним елементом щита є хрест, на який накладено стилізовану змію, що обвиває пірнач. Хрест символізує визнаний у Європі та світі знак всебічної допомоги та захисту, а змія, що обвиває пірнач, – символ медичних сил. На задньому плані схематично зображено пікселі камуфляжу

- розповіли в НБУ. 

В Нацбанку зауважили, що поступово в готівковий обіг буде введено майже 10 млн штук таких обігових пам’ятних монет. 

Водночас частина тиражу буде сформована в спеціально оформлені ролики, тираж яких – 20 тисяч штук. Продаж таких екземплярів розпочнеться з 2 липня цього року.

Нагадаємо

Навесні Національний банк України презентував пам'ятні монети "Орнек. Кримськотатарський орнамент", присвячені традиційному орнаменту кримських татар, одного з корінних народів України. 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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