Нацбанк представив нову 10-гривневу монету, яка присвячена бойовим медикам
Київ • УНН
Національний банк України представив нову монету номіналом 10 гривень, присвячену військовим лікарям, на реверсі якої зображена емблема медичних військ Збройних Сил України.
У вівторок, 25 червня, Національний банк України в одному з військових госпіталів Києва презентували нову обігову монету номіналом 10 грн, яка присвячена військовим медикам. Про це пише УНН з посиланням на заяву Нацбанку.
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Зазначається, що нова монета має звичайний для 10 гривень аверс та тематичний реверс. Зокрема, по колу на реверсі розміщені написи: ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ТА МИЛОСЕРДЯ і МЕДИЧНІ СИЛИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ.
У центрі рельєфно зображено емблему Командування Медичних сил Збройних Сил України, в основі якої – "британський" геральдичний щит.
Центральним елементом щита є хрест, на який накладено стилізовану змію, що обвиває пірнач. Хрест символізує визнаний у Європі та світі знак всебічної допомоги та захисту, а змія, що обвиває пірнач, – символ медичних сил. На задньому плані схематично зображено пікселі камуфляжу
В Нацбанку зауважили, що поступово в готівковий обіг буде введено майже 10 млн штук таких обігових пам’ятних монет.
Водночас частина тиражу буде сформована в спеціально оформлені ролики, тираж яких – 20 тисяч штук. Продаж таких екземплярів розпочнеться з 2 липня цього року.
Нагадаємо
Навесні Національний банк України презентував пам'ятні монети "Орнек. Кримськотатарський орнамент", присвячені традиційному орнаменту кримських татар, одного з корінних народів України.