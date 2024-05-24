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НБУ презентував пам'ятну монету, присвячену кримськотатарському орнаменту

НБУ презентував пам'ятну монету, присвячену кримськотатарському орнаменту

Київ • УНН

 • 17503 перегляди

Національний банк України презентував пам'ятні монети «Орнек. Кримськотатарський орнамент", присвячені традиційному орнаменту кримських татар, одного з корінних народів України, який у 2021 році включено до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО.

Нацбанк 23 травня презентував пам'ятні монети "Орьнек. Кримськотатарський орнамент", присвячені традиційному орнаменту кримських татар - одного з корінних народів України. Про це повідомляє пресслужба НБУ, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що у 2021 році орьнек був офіційно включений до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО.

Нацбанк пишається різноманіттям нематеріальної культурної спадщини України, самобутністю та неповторністю її кримськотатарської складової. Як свідчення нашої глибокої пошани до корінного народу Криму та з нагоди 70-річчя членства України в ЮНЕСКО ми презентуємо монети, присвячені унікальному орнаменту, що є невід’ємною частиною національної ідентичності кримських татар.Віримо, що ці монети стануть своєрідним талісманом, що пророкує визволення Криму з окупації та відновлення вільного життя кримськотатарського народу на його батьківщині - в українському Криму,

- заяви заступник голови НБУ Олексій Шабан.

На аверсі монет у центрі композиції зображено постать кримськотатарської вишивальниці наґишчи (nağışçı), майстрині, яка схилилася над вишивальним верстатом кергеф (kergef). Від наґишчи в різні боки розквітають паростки орнаменту, що символізує безперервність традиції, її невпинне продовження талановитими нащадками.

Угорі розміщено написи УКРАЇНА, нижче ÖRNEK/ОРЬНЕК, малий Державний Герб України, номінал та графічний символ гривні ₴, рік карбування – 2024, додали в НБУ.

На реверсі монет на дзеркальному тлі рельєфно відтворено орнамент, який уособлює сімейні цінності. У центрі орнаменту розташовані взаємопов'язані елементи, які відображають глибокий символізм родинних зв'язків.Авторкою ескізу пам'ятних монет стала голова громадської організації "Алєм" Есма Аджієва, адаптацію дизайну здійснила Олександра Кучинська.

Пам'ятні монети "Орьнек. Кримськотатарський орнамент" номіналом 10 гривень виготовлено зі срібла тиражем до 7 500 штук, номіналом 5 гривень -з нейзильберу тиражем до 75 тис. штук (у сувенірному пакованні).

Монети поступово реалізовуватимуться в інтернет-магазині нумізматичної продукції Нацбанку і банками-дистриб’юторами в міру їх відвантаження Банкнотно-монетним двором НБУ", - йдеться у повідомленні.

Монету номіналом 10 гривень виготовлено зі срібла 925 проби.

Нагадаємо

Національний банк України випустив пам'ятну монету номіналом 5 гривень "Чорнобиль. Відродження. Чорний лелека", присвячену 38-м роковинам Чорнобильської катастрофи та відродженню дикої природи Чорнобильського заповідника.

Ольга Розгон

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