НБУ презентовал памятную монету, посвященную крымскотатарскому орнаменту
Киев • УНН
Национальный банк Украины представил памятные монеты "Орнек. Крымскотатарский орнамент", посвященные традиционному орнаменту крымских татар, одного из коренных народов Украины, который в 2021 году включен в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.
Нацбанк 23 мая презентовал памятные монеты "Орьнек. Крымскотатарский орнамент", посвященные традиционному орнаменту крымских татар - одного из коренных народов Украины. Об этом сообщает пресс-служба НБУ, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что в 2021 году орьнек был официально включен в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.
Нацбанк гордится многообразием нематериального культурного наследия Украины, самобытностью и неповторимостью ее крымскотатарской составляющей. Как свидетельство нашего глубокого уважения к коренному народу Крыма и по случаю 70-летия членства Украины в ЮНЕСКО мы представляем монеты, посвященные уникальному орнаменту, который является неотъемлемой частью национальной идентичности крымских татар. Верим, что эти монеты станут своеобразным талисманом, который предсказывает освобождение Крыма от оккупации и восстановление свободной жизни крымскотатарского народа на его родине - в украинском Крыму,
На аверсе монет в центре композиции изображена фигура крымскотатарской вышивальщицы нагышчи (nağışçı), мастерицы, склонившейся над вышивальным станком кергеф (kergef). От нагышчи в разные стороны расцветают ростки орнамента, что символизирует непрерывность традиции, ее неустанное продолжение талантливыми потомками.
Вверху размещены надписи УКРАИНА, ниже ÖRNEK/ОРЬНЕК, малый Государственный Герб Украины, номинал и графический символ гривны ₴, год чеканки - 2024, добавили в НБУ.
На реверсе монет на зеркальном фоне рельефно воспроизведен орнамент, который олицетворяет семейные ценности. В центре орнамента расположены взаимосвязанные элементы, которые отражают глубокий символизм семейных связей. автором эскиза памятных монет стала председатель общественной организации "Алем" Эсма Аджиева, адаптацию дизайна осуществила Александра Кучинская.
Памятные монеты "Орьнек. Крымскотатарский орнамент" номиналом 10 гривен изготовлены из серебра тиражом до 7 500 штук, номиналом 5 гривен - из нейзильбера тиражом до 75 тыс. штук (в сувенирной упаковке).
Монеты постепенно будут реализовываться в интернет-магазине нумизматической продукции Нацбанка и банками-дистрибьюторами по мере их отгрузки Банкнотно-монетным двором НБУ", - говорится в сообщении.
Монета номиналом 10 гривен изготовлена из серебра 925 пробы.
Напомним
Национальный банк Украины выпустил памятную монету номиналом 5 гривен "Чернобыль. Возрождение. Черный аист", посвященную 38-й годовщине Чернобыльской катастрофы и возрождению дикой природы Чернобыльского заповедника.
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