Во вторник, 25 июня, Национальный банк Украины в одном из военных госпиталей Киева презентовали новую оборотную монету номиналом 10 грн, которая посвящена военным медикам. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Нацбанка.

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Отмечается, что новая монета имеет обычный для 10 гривен аверс и тематический реверс. В частности, по кругу на реверсе размещены надписи: профессионализм и милосердие и медицинские силы Вооруженных СИЛ Украины.

В центре рельефно изображена эмблема командования медицинских сил Вооруженных Сил Украины, в основе которой - "британский" геральдический щит.

Центральным элементом щита является крест, на который наложена стилизованная змея, обвивающая ныряльщик. Крест символизирует признанный в Европе и мире знак всесторонней помощи и защиты, а змея, обвивающая ныряльщик, – символ медицинских сил. На заднем плане схематично изображены пиксели камуфляжа - рассказали в НБУ.

В Нацбанке отметили, что постепенно в наличный оборот будет введено почти 10 млн штук таких оборотных памятных монет.

В то же время часть тиража будет сформирована в специально оформленные ролики, тираж которых – 20 тысяч штук. Продажа таких экземпляров начнется со 2 июля этого года.

Напомним

Весной Национальный банк Украины презентовал памятные монеты "Орнек. крымскотатарский орнамент", посвященные традиционному орнаменту крымских татар, одного из коренных народов Украины.