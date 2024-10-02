НБУ выпустил памятную монету в честь победы Усика над Фьюри

Во вторник, 1 октября, Национальный банк Украины презентовал памятную монету «Абсолютный», которая посвящена победе Александра Усика над Тайсоном Фьюри в бою за титулы чемпиона мира. Об этом пишет УНН со ссылкой на НБУ.

Детали

На аверсе монеты на зеркальном фоне изображен традиционный крымскотатарский орнамент, символизирующий крымские корни Александра Усика. Этот узор, использованный в дизайне одного из образов спортсмена на «битве взглядов» перед поединком за титул абсолютного чемпиона мира, подчеркивает неразрывную связь Крыма с Украиной.

На реверсе в центре композиции изображен стилизованный образ чемпиона-спортсмена на фоне абриса монумента «Родина-мать» - символа несокрушимости и прочности украинского народа. Внизу слева и справа от силуэта чемпиона указаны надписи: 18.05.2024 (дата проведения боя), АБСОЛЮТНЫЙ и UNDISPUTED (титул, который завоевал спортсмен).

Памятная монета «Абсолютный» введена в обращение 01 октября 2024 года. Она имеет номинал 5 гривен, изготовлена из нейзильбера, категория качества чеканки - «специальный анциркулейтед». Тираж - до 50 тыс. штук.

Приобрести памятную монету можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ, а также у банков-дистрибьюторов (перечень которых указан на странице официального Интернет-представительства Национального банка).

Дизайн монеты выполнила Александра Кучинская, скульпторы - Владимир Атаманчук и Владимир Демьяненко.

Дополнение

К презентации монеты присоединился и сам спортсмен Александр Усик, который, правда, выступил онлайн.

Хочу подчеркнуть, что эта монета символизирует всех спортсменов, которые борются за медали для нашей страны, а также всех тех, кто с оружием в руках защищает Украину - заявил Усик.

Он также подчеркнул, что победы украинских спортсменов это «напоминание миру, что украинцы борются за свою жизнь, за своих родных».

Напомним,

Национальный банк Украины представил новую монету номиналом 10 гривен, посвященную военным врачам, на реверсе которой изображена эмблема медицинских войск Вооруженных Сил Украины.