Новогодний стол в этом году подорожает ориентировочно на 15-17%
Киев • УНН
Традиционный новогодний стол в декабре 2024 года подорожает на 15-17% по сравнению с прошлым годом. После 15 декабря ожидается существенный рост цен на копчености, рыбу и молочные продукты.
Стоимость традиционного новогоднего стола в этом году вырастет ориентировочно на 15-17% по сравнению с декабрем 2023 года. Об этом журналисту УНН рассказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.
Мы уже реально видим, что это (подорожание - ред.) наверняка будет на 15-17% по сравнению с декабрем 2023 года
По его словам, окончательное реальное поднятие цен будет после 15 декабря.
«После 15 декабря у нас (цены на - ред.) копчености пойдут вверх, и на рыбу пойдут в гору, и на молочку», - отметил Пендзин.
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Дополнение
2 декабря Пендзин сообщал, что цены на хлеб, овощи, мясо и другие базовые продукты питания продолжают расти. Стоимость «борщевого набора» выросла в 2, 5 раза, а цены на такие привычные продукты такие как хлеб, вырастет в этом году на 10%.
В 2023 году ученые Института аграрной экономики считали стоимость новогоднего стола 2024 года по средним ценам супермаркетов Украины по состоянию на начало декабря 2023 года. Тогда было вычислено, что новогодний стол стоит 2879 гривен.
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