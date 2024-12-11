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Новогодний стол в этом году подорожает ориентировочно на 15-17%

Новогодний стол в этом году подорожает ориентировочно на 15-17%

Киев  •  УНН

 • 22587 просмотра

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Традиционный новогодний стол в декабре 2024 года подорожает на 15-17% по сравнению с прошлым годом. После 15 декабря ожидается существенный рост цен на копчености, рыбу и молочные продукты.

Стоимость традиционного новогоднего стола в этом году вырастет ориентировочно на 15-17% по сравнению с декабрем 2023 года. Об этом журналисту УНН рассказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Мы уже реально видим, что это (подорожание - ред.) наверняка будет на 15-17% по сравнению с декабрем 2023 года

- сказал Пендзин.

По его словам, окончательное реальное поднятие цен будет после 15 декабря.

«После 15 декабря у нас (цены на - ред.) копчености пойдут вверх, и на рыбу пойдут в гору, и на молочку», - отметил Пендзин.

Лук вырывается в лидеры подорожания: цены бьют рекорды28 нояб. 2024, 13:25 • 48869 просмотров

Дополнение

2 декабря Пендзин сообщал, что цены на хлеб, овощи, мясо и другие базовые продукты питания продолжают расти. Стоимость «борщевого набора» выросла в 2, 5 раза, а цены на такие привычные продукты такие как хлеб, вырастет в этом году на 10%.

В 2023 году ученые Института аграрной экономики считали стоимость новогоднего стола 2024 года по средним ценам супермаркетов Украины по состоянию на начало декабря 2023 года. Тогда было вычислено, что новогодний стол стоит 2879 гривен.

Мировые цены на масло и масла побили новый рекорд6 дек. 2024, 17:44 • 45838 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ОбществоЭкономика
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