Мировые цены на масло и масла побили новый рекорд
Киев • УНН
Цены на масло в ЕС выросли на 50% с начала 2024 года из-за ограниченных запасов и высокого спроса. Стоимость растительных масел достигла самого высокого уровня с 2022 года из-за сокращения глобальных поставок.
Цены на продовольствие в мире достигли новых рекордов из-за ограниченных запасов и роста спроса существенно подорожали масло, молочные продукты и растительные масла.
Пишет УНН со ссылкой на ежемесячный отчет продовольственной организации ООН (ФАО).
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Стремительный рост цен на масло вызван высоким внутренним и международным спросом на фоне ограниченных запасов, особенно в Западной Европе. В ЕС цены на масло подскочили почти на 50% с начала 2024 года.
В ноябре фьючерсы на сливочное масло на европейской энергетической бирже торговались на уровне 7900 евро за тонну, а рекорд в 8260 евро был зафиксирован в конце сентября.
Подорожание также связано с ростом мировых цен на молоко из-за сокращения производства в Европе. Отрицательный эффект частично компенсируется увеличением производства в Океании. Выросли и цены на сыр, что свидетельствует о трудностях в удовлетворении растущего импортного спроса.
Кроме того, повышаются цены на растительные масла — пальмовое, рапсовое, соевое и подсолнечное, — которые достигли самого высокого уровня с 2022 года. Это подорожание вызвано сокращением глобальных поставок.
В результате подорожания молочных продуктов и растительных масел Индекс продовольственных цен ФАО (FFPI) в ноябре 2024 года вырос до 127,5 пунктов — самого высокого уровня с апреля 2023 года.
Напомним
На прошлой неделе украинские фермеры повысили цены на репчатый лук. Причиной такого роста стал заметный повышенный спрос на этот овощ. В то же время многие хозяйства пока воздерживаются от продажи лука из хранилищ, поэтому предложение качественной продукции на рынке остается ограниченным.