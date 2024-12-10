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В Броварах планируют бесплатно обеспечить громаду 50 креслами колесными: формируется запрос в города-побратимы

В Броварах планируют бесплатно обеспечить громаду 50 креслами колесными: формируется запрос в города-побратимы

Киев  •  УНН

 • 32009 просмотра

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Броварской городской совет планирует получить 50 кресел колесных от городов-побратимов из Европы для бесплатной аренды. Инициатива направлена на помощь людям, которые не могут получить коляски через государственные программы.

В Броварской городской общине начали решать проблему обеспечения креслами колесными людей, которые в этом нуждаются, но не имеют возможности их получить через государственные программы. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН рассказала заместитель городского головы Лариса Виноградова.

Ситуация такова, что кресел практически нет. Одно есть в территориальном центре социального обслуживания. В результате совещания пришли к выводу, что нужно до пятницы (13 декабря – ред.) сформировать от первичной медицины, от отделения реабилитации Броварской клинической больницы запрос, и также территориальный центр сформирует свой, что нам нужно для того, чтобы внедрить эту социальную услугу

- отметила Лариса Виноградова.

Она добавила, что община планирует обеспечить возможность предоставления кресел колесных в аренду бесплатно для тех, кто нуждается в них в момент выписки из больницы или для домашнего использования.

Помощь от городов-побратимов

Для решения этой проблемы Броварской городской совет планирует обратиться к международным партнерам. Запрос будет содержать четкие характеристики необходимых кресел: размеры, вес, на который они рассчитаны. Также в запрос будут включены другие средства реабилитации, такие как палочки, треноги.

Городские власти Броваров планируют обратиться к городам-побратимам в Польше - Краснику, Гнезно и Гродзиску, а также к немецким городам Эрлангена, Гена и Вецлара, которые активно помогают громаде. Не исключено, что также будут обращаться к французскому городу Фунтене-су-Буа.

"Сейчас формируется потребность, ориентировочно, как озвучивали главные врачи первички и вторички, нам нужно не менее 50 кресел. Ведь есть люди, которые, не оформляя инвалидность, не могут получить кресло от государства. Они просто остаются лежачими дома", - пояснила Лариса Виноградова.

Заместитель городского головы также обратила внимание на проблему, когда пожилые люди после инсультов или других заболеваний не оформляют инвалидность из-за отсутствия необходимости. Им необходима помощь, но они не могут воспользоваться государственными программами из-за бюрократических ограничений.

Добавим

Ранее УНН рассказывал, что городские власти Броваров разрабатывает программу на 4-5 лет для улучшения доступности и комфортного передвижения людей с ограниченными возможностями. В частности, в Броварской общине планируют обустроить специальные подъемники для лиц с инвалидностью в многоквартирных домах. По словам городского головы Игоря Сапожко, этот вариант оптимален для старых многоквартирных домов общины.

Советник городского головы Броваров Елена Акопян рассказала УНН, что все государственные учреждения в Броварах доступны для людей с инвалидностью. Все крупные торговые центры обустроены пандусами, лифтами, гигиеническими комнатами для лиц с инвалидностью. Различные коммерческие учреждения и организации стали чаще обращаться за консультациями, чтобы правильно обустроить или переделать входы, чтобы они были доступными для людей с инвалидностью.

Кроме того, в городе для украинских военных, потерявших конечности защищая Украину от российских оккупантов, членов семей погибших, внутренне перемещенных лиц и ветеране действует проект по дайвинг-реабилитации.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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