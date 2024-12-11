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Украинские олимпийцы и военные объединились для фотосессии к календарю

Украинские олимпийцы и военные объединились для фотосессии к календарю

Киев  •  УНН

 • 275 просмотра

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Известные украинские спортсмены-олимпийцы приняли участие в совместной фотосессии с военными для создания календаря. В проекте приняли участие 14 спортсменов, включая Ольгу Харлан и Жана Беленюка.

Состоялась фотосъемка олимпийских чемпионов и призеров Олимпийских игр-2024 вместе с украинскими защитниками для календаря, пишет УНН с ссылкой на НОК Украины и олимпийскую команду.

В фотосессии снялись:

Украинские фехтовальщицы Ольга Харлан, Юлия Бакастова, Елена Кравацкая, Алина Комащук;

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Прыгуньи в высоту Ярослава Магучих, Ирина Геращенко, стрелок Сергей Кулиш;

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Гребцы Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок;

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Борцы Жан Беленюк, Ирина Коляденко, Парвиз Насибов;

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Боксер Александр Хижняк;

Молотометатель Михаил Кохан;

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также президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт.  

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