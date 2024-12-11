Украинские олимпийцы и военные объединились для фотосессии к календарю

Состоялась фотосъемка олимпийских чемпионов и призеров Олимпийских игр-2024 вместе с украинскими защитниками для календаря, пишет УНН с ссылкой на НОК Украины и олимпийскую команду.

В фотосессии снялись:

Украинские фехтовальщицы Ольга Харлан, Юлия Бакастова, Елена Кравацкая, Алина Комащук;

Прыгуньи в высоту Ярослава Магучих, Ирина Геращенко, стрелок Сергей Кулиш;

Гребцы Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок;

Борцы Жан Беленюк, Ирина Коляденко, Парвиз Насибов;

Боксер Александр Хижняк;

Молотометатель Михаил Кохан;

также президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт.

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