Украинские олимпийцы и военные объединились для фотосессии к календарю
Киев • УНН
Известные украинские спортсмены-олимпийцы приняли участие в совместной фотосессии с военными для создания календаря. В проекте приняли участие 14 спортсменов, включая Ольгу Харлан и Жана Беленюка.
Состоялась фотосъемка олимпийских чемпионов и призеров Олимпийских игр-2024 вместе с украинскими защитниками для календаря, пишет УНН с ссылкой на НОК Украины и олимпийскую команду.
В фотосессии снялись:
Украинские фехтовальщицы Ольга Харлан, Юлия Бакастова, Елена Кравацкая, Алина Комащук;
Прыгуньи в высоту Ярослава Магучих, Ирина Геращенко, стрелок Сергей Кулиш;
Гребцы Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок;
Борцы Жан Беленюк, Ирина Коляденко, Парвиз Насибов;
Боксер Александр Хижняк;
Молотометатель Михаил Кохан;
также президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт.
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