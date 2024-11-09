Украинская спортсменка установила рекордное время на престижном Ironman во Флориде
Киев • УНН
Наталья Мацупко победила на соревнованиях Ironman во Флориде, преодолев дистанцию за 9 часов 19 минут. Спортсменка показала лучший результат среди женщин во всех трех дисциплинах: плавании, велоэтапе и марафоне.
Украинка Наталья Мацупко торжествует на престижном Ironman во Флориде. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта, передает УНН.
Детали
Украинская триатлонистка Наталья Мацупко преодолела одну из самых сложных дистанций в мире триатлона со временем 9 часов 19 минут и 51 секунда. На этапе во Флориде Наталья уверенно финишировала первой среди женщин, установив высокий результат в каждой дисциплине: плавание (3,86 км) она прошла за 56 минут и 17 секунд, велосипедный этап (180,2 км) - за 4 часа 40 минут и 54 секунды, а завершающий марафонский бег (42,2 км) - за 3 часа 34 минуты и 50 секунд.
Известно, что Мацупко также является гайдом украинской паратриатлонистки Виты Олексюк, поддерживая ее на международных соревнованиях.
Ironman во Флориде - это одно из самых известных испытаний выносливости и силы, где спортсмены проходят дистанции с четко лимитированным временем, которое нельзя превышать ни на одном этапе.
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