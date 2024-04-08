Украинская спортсменка победила в Кубке Европы по боулдерингу: с отличным результатом, пройдя флэшем с первой попытки

Золотую награду в Кубке Европы-2024 по боулдерингу, на этапе соревнования в итальянском городе Курно, получила украинская скалолазка Рафаэль Казбекова. В финале возрастной группы U16, предстаница Днепра единственная из десяти участников преодолела все четыре боулдера, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минмолодежьспорта.

Детали

Украинская скалолазка первенствовала в этапе молодежного Кубка Европы по боулдерингу в итальянском городе Курно, - Рафаэль Казбекова единственная из десяти участников преодолела все четыре болдера. Рафаэль Казбекова прошла флешем три из них, причем с первой попытки.

Украинские дзюдоистки завоевали "золото" и "бронзу" на Grand Slam в Тбилиси

В прошлом году украинская спортсменка завоевала "золото" на молодежном Кубке Европы International Federation of Sport Climbing (IFSC). Казбекова прошла от квалификации до следующего этапа соревнований и в финале турнира и получила золотую медаль.

Украинская борчиха получила олимпийскую лицензию на Олимпийские Игры-2024