Украинские дзюдоистки завоевали "золото" и "бронзу" на Grand Slam в Тбилиси

Украинские дзюдоистки заняли первое и третье место на Grand Slam в Грузии.

Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, передает УНН.

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На турнире серии Grand Slam в Тбилиси наши спортсменки поразили своими достижениями, завоевав две награды в весовой категории до 78 кг.

Юлия Курченко впервые в своей карьере одержала победу на турнире Grand Slam, победив в финале Гуусье Стенхейс из Нидерландов.

Не менее впечатляюще выступила Елизавета Литвиненко, которая получила бронзовую награду. В поединке за третье место она обошла Женьчжао Ма из Китая.

Напомним

Ранее на международном турнире Grand Slam в Баку украинские дзюдоисты завоевали одну серебряную и две бронзовые медали.

В Азербайджане украинские дзюдоистки завоевали три медали: одно "серебро" и две "бронзы"