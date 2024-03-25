Украинские дзюдоистки завоевали "золото" и "бронзу" на Grand Slam в Тбилиси

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период
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Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период

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Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
22 марта 2024, 16:50  •  202888 просмотра

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Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
22 марта 2024, 14:44  •  178556 просмотра

Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения

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Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
22 марта 2024, 11:19  •  175540 просмотра

Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

Эксклюзив
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
21 марта 2024, 17:52  •  172156 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
21 марта 2024, 12:10  •  140285 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

Эксклюзив
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
21 марта 2024, 11:56  •  330747 просмотра

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

Эксклюзив
Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп
21 марта 2024, 08:19  •  127344 просмотра

Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп

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Украинские дзюдоистки завоевали "золото" и "бронзу" на Grand Slam в Тбилиси

Юлия Курченко завоевала "золото", а Елизавета Литвиненко - "бронзу" в весовой категории до 78 кг на турнире Grand Slam по дзюдо в Тбилиси, Грузия.

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Украинские дзюдоистки завоевали "золото" и "бронзу" на Grand Slam в Тбилиси

Во Франции повысили уровень террористической угрозы после смертельного теракта в рф

Теракт в концертном зале под москвой заставил Францию повысить уровень террористической угрозы до чрезвычайного уровня.

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Во Франции повысили уровень террористической угрозы после смертельного теракта в рф

Теракт в московском концертном зале: 4 подозреваемых задержаны до 22 мая

Четырех обвиняемых в теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле" арестовали до 22 мая. Им грозит пожизненное заключение после нападения, в результате которого погибли 137 человек и более 180 получили ранения.

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Теракт в московском концертном зале: 4 подозреваемых задержаны до 22 мая

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В Харькове в результате пожара в многоквартирном доме погибли 78-летняя женщина и мужчина 2004 года рождения.

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Харьков: Пожар в жилом доме унес две жизни

россияне продвинулись вперед в Новомихайловке - DeepState

Войска рф продвинулись вперед в Новомихайловке и окрестностях, проводя интенсивные обстрелы и штурмы позиций Вооруженных Сил Украины.

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россияне продвинулись вперед в Новомихайловке - DeepState

рф атакует Одессу: повреждена энергетическая инфраструктура и часть города без света

Вражеское нападение на Одессу повредило энергетическую инфраструктуру, что привело к частичному отключению электроэнергии в городе.

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российские войска усиливают атаки с целью прорыва к Часовому Яру - DeepState