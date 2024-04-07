Украинская борчиха получила олимпийскую лицензию на Олимпийские Игры-2024

Украинская борчиха Оксана Ливач получила лицензию на Олимпийские Игры-2024 в женской борьбе. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, передает УНН.

Детали

Украинская борчиха Оксана Ливач обеспечила себе билет на Олимпийские Игры-2024 в женской борьбе, после победного выступления на европейском квалификационном турнире в Баку.

В битве за пропуск в Париж-2024 Оксана одолела четырехкратную призерку Олимпийских игр Марию Стадник, которая сейчас представляет Азербайджан.

Матч длился почти 6 минут и завершился со счетом 4:2 в пользу украинки.

Добавим

Благодаря этой победе Украина получила четвертую олимпийскую лицензию в борьбе: Жан Беленюк (до 87 кг) и Парвиз Насибов (до 67 кг) в греко-римской борьбе, а также Ирина Коляденко (до 62 кг) и Оксана Ливач (до 50 кг) в женской категории.

Жан Беленюк получил "бронзу" чемпионата мира-2023 по борьбе и лицензию на Олимпийские игры-2024