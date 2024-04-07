Украинская борчиха получила олимпийскую лицензию на Олимпийские Игры-2024

Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)
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Атаки беспилотников поразили населенные пункты в белгородской области рф
Населенные пункты в белгородской области рф были атакованы беспилотниками, что повлекло пожары, повреждения зданий, транспортных средств, а также разрыв газопровода.
Минветеранов очертило ключевые направления своей работы
Министерство по делам ветеранов объявило свои основные направления деятельности: реабилитация (психологическая, физическая, спортивная), переквалификация и профессиональная адаптация для трудоустройства, поддержка ветеранского бизнеса, жилищные программы и диджитализация для предоставления услуг без бумажного документооборота.
Пророссийский кандидат победил на выборах президента Словакии
Пророссийский кандидат Петер Пеллегрини победил на президентских выборах в Словакии с 53% голосов во втором туре, укрепив связи Центральной Европы с москвой.
Сырский приказал провести проверку по материалам, опубликованным "Слідство.Інфо" относительно повестки для журналиста
На основании материалов, обнародованных "Слідство. інфо", Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал армии Александр Сырский назначил служебную проверку командующему Сухопутных войск по ситуации, связанной с повесткой журналисту за его расследование в отношении чиновника СБУ.
рф распространяет дезинформацию о запрете эвакуации из Харькова на фоне запланированного наступления
рф ложно утверждает, что Украина запрещает жителям Харькова эвакуироваться перед потенциальным российским нападением.
Оккупанты атакуют: на Харьковщине и Днепропетровщине зафиксированы российские БпЛА
Беспилотные летательные аппараты (БпЛА) были замечены в разных регионах Украины, о чем сообщили в Воздушных Силах Вооруженных Сил Украины.
российские войска продвинулись вперед в Бердичах и возле Вербового - DeepState
По сообщениям, российские войска продвинулись вперед в Бердичах и под Вербовым.
российский БпЛА нанес удар по частному дому в Харькове
Вражеский беспилотник нанес удар по жилому дому в Харькове, сообщил мэр города Игорь Терехов.
Протесты в Израиле: люди требуют отставки Нетаньяху, досрочных выборов и освобождения заложников
Тысячи протестующих вышли на улицы израильских городов, требуя отставки премьер-министра Биньямина Нетаньяху, досрочных выборов и освобождения израильских заложников, которые удерживаются в секторе Газа во время продолжающихся военных операций.