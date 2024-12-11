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"Бизнес на билетах" на поезда международного сообщения Укрзализныци: подозрения получили 10 человек

"Бизнес на билетах" на поезда международного сообщения Укрзализныци: подозрения получили 10 человек

Киев  •  УНН

 • 8310 просмотра

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Правоохранители разоблачили преступную организацию, которая продавала билеты на международные поезда за 300-500 евро. Из-за незаконных схем Укрзализныця потеряла более 73 млн грн прибыли.

Разоблачены члены преступной организации, которая незаконно зарабатывала миллионы гривен на продаже билетов на поезда международного сообщения АО "Укрзализныця", пользуясь повышенным спросом на такие билеты. Сейчас сообщено о подозрениях 10 лицам. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОГП.

"При процессуальном руководстве Соломенской прокуратуры г. Киева разоблачены члены преступной организации, которая незаконно зарабатывала миллионы гривен на продаже билетов на поезда международного сообщения АО "Укрзализныця", пользуясь повышенным спросом на такие билеты. По состоянию на сейчас сообщено о подозрениях 10 лицам", - говорится в сообщении.

По данным следствия, "бизнес на билетах" организовал председатель Первичной профсоюзной организации Вагонного участка ст. Киев-Пассажирский филиала "Пассажирская компания".

"Он привлек к этому заместителя начальника участка, инструкторов поездных бригад и начальников поездов международного сообщения. Члены преступной организации систематически продавали пассажирам места в служебных купе и купе отдыха проводников, которые не реализуются в системе продажи билетов, а также свободные места. Реализовывали их по цене 300-500 евро за один билет на поезд Киев-Варшава при официальной стоимости в 3700 грн", - информирует ОГП.

Деньги пассажиры платили "на руки" начальникам поездов или проводникам международного направления.

"Кроме того, до введения "Укрзализныцей" системы верификации пассажиров через Дія.Підпис, участники схемы выкупали билеты с целью их дальнейшей перепродажи пассажирам непосредственно накануне отправления. По таким схемам продавали билеты на поезда Киев-Варшава, Киев-Хелм, Днепр-Киев-Хелм-Киев-Днепр, Киев-Перемышль, Киев-Кишинев, а также другие поезда международного сообщения", - отмечается в сообщении.

Правоохранители задокументировали деятельность этих схем в течение января - июня 2024 года. Полученные деньги участники делили между собой.

"По предварительным подсчетам в результате неучтенной продажи билетов АО "Укрзализныця" потеряла более 73 млн грн прибыли. В ходе более 80 обысков изъяли денег в национальной и иностранной валюте на сумму почти 5 млн грн, автомобили, черновые записи, документацию, телефоны и т.д.", - заявили в прокуратуре.

В зависимости от роли и участия подозреваемым инкриминируется создание, руководство преступной организацией, а также участие в ней и злоупотребление властью или служебным положением (ч. 1-3 ст. 255, ч. 1, 2 ст. 364 УК Украины).

Дополнение

Сегодня, 11 декабря Нацполиция при содействии Укрзализныци проводит следственные действия по делу о злоупотреблениях должностных лиц с международными пассажирскими перевозками.

Укрзализныця сообщала, что в Киеве и Киевской области проводятся обыски для пресечения деятельности преступной группировки, которая "паразитировала" на рядовых железнодорожниках.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ЭкономикаКриминал и ЧП
ukrainskie-zheleznie-dorogiУкраинские железные дороги
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
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