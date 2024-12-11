В Украине могут производить противотанковые гранатометы и противотанковые мины: в правительстве рассказали детали
Киев • УНН
Украина планирует производство противотанковых гранатометов и мин в сотрудничестве с Германией. К 2025 году способность украинского ОПК составит около 30 млрд долларов.
Киев имеет проекты по производству в Украине противотанковых гранатометов и противотанковых мин. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время VII Украинско-немецкого экономического форума, передает УНН.
«Наше оружейное производство набирает обороты. Способность украинского ОПК уже на 2025 год составляет около 30 млрд долларов. С Германией имеем больше всего совместных предприятий в оборонной отрасли. Речь идет о совместных проектах по ремонту и обслуживанию бронетехники и танков, производство современных БМП, систем ПВО, ракет к ним. Есть также проекты по производству в Украине противотанковых гранатометов и противотанковых мин. Это направление имеет чрезвычайно широкие перспективы», - рассказал Шмыгаль.
Премьер отметил, что украинский ОПК - это 800 предприятий, более 300 тыс. работников, производственные площадки, высококлассные специалисты, возможность производить чрезвычайно широкую линейку вооружений.
«Все это будет работать на нашу общую безопасность», - подчеркнул Шмыгаль, добавив, что украинская армия, которая уже воюет по стандартам НАТО, сейчас прикрывает восточный фланг Европы и будет делать это в будущем.
Дополнение
Украинский стартап успешно реализовал проект ракеты «Паляница», которая уже запущена в серийное производство.