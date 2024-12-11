Когда проверка бесконечна: как ГНС тестирует новый инструмент давления на бизнес

Государственная налоговая служба (ГНС) Украины развернула новую схему давления на бизнес, которая уже вызвала возмущение среди предпринимателей. Суть ее заключается в попытках повторно проверить периоды 2020-2021 годов, которые ранее уже были предметом проверок и даже судебных споров. Это вызывает серьезные сомнения относительно соблюдения законодательства и целевой направленности таких действий, пишет УНН.

По данным УНН, налоговики назначили повторные проверки для около 40 предприятий в Днепре. Большинство из них относятся к периоду 2020-2021 годов.

Схема действий налоговой

Новый механизм от налоговиков выглядит следующим образом:

Налоговая направляет запрос на предоставление документов за период, который ранее уже проверялся. В таких случаях обычно уже есть составленные акты проверки и вынесенные налоговые уведомления - решения.

Налогоплательщик, получив такой запрос, отказывает в его исполнении, ссылаясь на то, что повторная проверка одного и того же периода противоречит законодательству.

После этого на основании отказа налоговая назначает новую проверку, заявляя, что плательщик не предоставил документы.

Такие действия налоговиков загоняют предприятия в тупик, из которого два выхода: либо допустить налоговиков к явно предвзятой проверке с высокой вероятностью новых доначислений и штрафов, либо отказать в допуске, что может привести к аресту активов.

Почему действия ГНС нарушают закон?

Действия налоговой выглядят особенно цинично, если учесть, что такие периоды уже проверялись ранее. Более того, во многих случаях предприятия выиграли суды, которые подтвердили незаконность предыдущих доначислений. Однако, по логике ГНС, если решение суда отменило доначисление, это якобы означает, что проверки вообще не было.

Эта логика не только противоправна, но и прямо противоречит нормам законодательства, в частности Закону Украины "Об исполнительном производстве", который обязывает государственные органы выполнять судебные решения. Однако, похоже, налоговая считает, что этот закон на нее не распространяется.

"Если проверка уже состоялась, а акты по ее результатам составлены, налоговый орган не может безосновательно проводить повторную проверку того же периода. Проведение повторных проверок относительно периода, который уже был проверен, без надлежащих оснований может нарушать принцип правовой определенности и стабильности в отношениях между бизнесом и контролирующими органами", - отметил адвокат АБ „Касьяненко и партнеры" Дмитрий Касьяненко в эксклюзивном комментарии УНН.

Юрист отметил, что повторные проверки, как правило, допускаются только в случаях, определенных пунктом 78.1 Налогового кодекса Украины, например, если выявлены новые обстоятельства, которые не были исследованы во время первой проверки, или на основании судебного решения. При этом статья 78 НКУ устанавливает четкие основания для проведения внеплановых проверок, в частности: получение новых документов, свидетельствующих о нарушении налогового законодательства, выявление несоответствий в налоговых декларациях или отчетности, отсутствие реакции на запросы налоговых органов или предоставлена неполная информация. Однако, согласно статье 77 НКУ, периодичность проверок ограничивается установленными сроками давности, которые составляют 1095 дней с момента подачи соответствующей декларации в соответствии со статьей 102 НКУ.

"Если ГНС пытается инициировать такие проверки, не ссылаясь на новые обстоятельства или нарушения, это можно расценивать как превышение полномочий. К сожалению, повторные проверки могут использоваться как инструмент давления на бизнес. В периоды финансовых трудностей государство пытается закрывать бюджетные дыры, иногда за счет дополнительных взысканий с предприятий. Это вызывает обоснованную обеспокоенность в бизнес-среде", - подчеркнул Касьяненко.

Последствия для бизнеса

По оценкам экспертов, такие действия создают огромные риски для предприятий. Во-первых, это дополнительная нагрузка на бизнес, который вынужден тратить ресурсы на юридическую борьбу. Во-вторых, это подрывает доверие к налоговой системе и регуляторам в целом.

"Я первый раз о таком вообще слышу и логики в этом действии я не вижу... это, повторюсь, за пределами здравого смысла", - отметил глава движения #SaveФОП Сергей Доротич в эксклюзивном комментарии УНН.

По его словам, повторную налоговую проверку еще можно было бы попытаться объяснить наличием уголовных дел против предприятий, однако даже в таком случае, в первую очередь, у правоохранителей были бы вопросы к налоговикам, которые подписывали первый акт проверки.

По словам Доротича, такие действия налоговой - это давление на бизнес.

"Мне кажется, что сейчас проверять предпринимателей в Днепре - городе, который, как мы слышим, сейчас под большой угрозой массированного наступления москалей... иначе, как диверсией, я это не назову. То есть сейчас, когда бизнес и так выживает и очень сильно озабочен вообще своим существованием, наносится очередной удар... Это, знаете, - когда каждый день просыпаешься, думаешь, может сегодня будет без зашквара. А нет", - подчеркнул Доротич.

Отметим, что действия ГНС коснутся десятков предприятий Днепра, которые уже имеют опыт судебных споров с налоговой за проверенные периоды. Бизнесу в таких условиях придется тратить значительные ресурсы, чтобы защитить себя от действий, которые противоречат действующему законодательству.

Почему это важно?

Попытки налоговой повторно проверять периоды 2020-2021 годов демонстрируют новую реальность для бизнеса, где правила игры меняются в любой момент. Такие действия создают предпосылки для злоупотреблений и коррупции, подрывают репутацию налоговой службы и ставят под угрозу экономическую стабильность страны.

Особенно опасно то, что налоговая использует эти схемы в условиях военного времени, когда каждая гривна в государственном бюджете является критически важной. Вместо содействия развитию бизнеса и создания благоприятных условий для предпринимателей, мы видим усиление давления и непрозрачных практик.

"У нас нет ответственности у чиновников за вред, нанесенный их действиями. Более того, поскольку у нас вообще государственная служба за годы независимости трансформировалась от персональной ответственности к деперсонифицированному хаосу, то по факту мы пришли к началу полномасштабной войны с ситуацией, когда большинство любых решений принимается коллегиально. А коллегиальный орган к ответственности привлечь, по действующему законодательству, вообще нельзя. Это было как раз сделано для того, чтобы можно было совершенно спокойно проводить любые сделки и ни за что не отвечать. И приведенный пример - яркое тому подтверждение", - считает Юрий Гаврилечко.

Действия ГНС с повторными проверками выглядят как очередной шаг к разрушению доверия к системе налогообложения. Бизнес, который выиграл судебные споры, имеет право на спокойное функционирование без постоянного риска незаконных проверок. Если такие практики не будут прекращены, это может привести к значительным потерям для экономики Украины и дальнейшей тенизации бизнеса.

ГНС и другие регуляторные органы должны немедленно остановить эту противоправную практику и вернуться в правовое поле. Иначе, вместо поддержки экономического роста, мы будем свидетелями еще большего упадка бизнес-климата в Украине.