Украина заняла 15-е место в мире по просмотрам на PornHub
Киев • УНН
По данным PornHub, Украина заняла 15 место в мировом рейтинге просмотров. Самым популярным запросом стал «хентай», а самыми активными зрителями - пользователи 18-24 лет.
По отчету PornHub 2024 года Украина заняла 15-е место в рейтинге по просмотрам, пишет УНН со ссылкой на PornHub.
Детали
«Хентай» был самым популярным запросом в Украине в этом году, поднявшись на 1 позицию по сравнению с 2023 годом. А вот «милф», который в прошлом году занимал первую позицию, занял 2 место в рейтинге по количеству запросов.
Что интересно, «русское порно» стало третьим самым популярным термином года. В то время как «украинское порно» заняло 6 место.
Самой популярной порнозвездой в Украине стала Джозефина Джексон, за ней шла Ева Элфи, а затем Лана Роудс.
Самыми активными зрителями порно в Украине стали люди в возрасте от 18 до 24 лет - это 28% от общего количества посетителей PornHub. Эта возрастная группа демонстрирует наибольший интерес к подобному контенту, согласно последним статистическим данным.
Наименее активной возрастной категорией являются люди старше 65 лет - они составляют лишь около 5% от общей аудитории.
Напомним
«График отключения света» стал самым популярным запросом украинцев в Google в 2024 году. Среди других топ-запросов - «Евро 2024», Александр Сырский, «20 дней в Мариуполе» и EcoFlow.