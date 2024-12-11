Бесплатная стоматология в Броварах: как работает программа для льготных категорий

КП "Броварская стоматологическая поликлиника" получила дополнительное финансирование в размере 300 тысяч гривен для реализации программы бесплатной стоматологии для льготных категорий населения. Об этом рассказала директор поликлиники Ирина Тесля в эксклюзивном комментарии УНН.

По словам Ирины Тесли, средства, выделенные местными властями, будут направлены на обслуживание льготных категорий граждан. "Это комплексная лечебно-профилактическая программа нашего отдела здравоохранения Броварского городского совета. Дополнительные средства выделили на льготные категории населения. В основном это дети, инвалиды первой и второй группы, участники АТО/ООС, многодетные семьи, доноры, ветераны труда, которым за 70 лет", - отметила директор.

Чтобы стать участником программы, необходимо обратиться в Броварскую стоматологическую поликлинику по адресу: Ярослава Мудрого, 47. "Нужно выписать медицинскую карту и обратиться к врачу, который обслуживает льготные категории. Это кабинеты №6, №26 (протезное отделение) и №4 (хирургия). Важно иметь документ, подтверждающий льготу", - пояснила Ирина Тесля. Детское отделение стоматологии обслуживает маленьких пациентов бесплатно.

Программа охватывает лечение, протезирование, удаление зубов и другие стоматологические услуги. "Это только для льготных категорий, потому что бесплатной стоматологии у нас нет", - уточнила Тесля.

По ее словам, местные власти играют важную роль в поддержке поликлиники. "Нам помогли с ремонтом поликлиники, закупкой оборудования, открытием нового стоматологического кабинета. У нас действует две программы: для защитников и защитниц и по возмещению лечения для детей льготных категорий. Мы благодарны за их поддержку", - подчеркнула директор.

Несмотря на выделенные средства, потребности поликлиники остаются значительными. "Средств никогда не бывает достаточно. Особенно большая очередь на протезирование среди ветеранов", - добавила Ирина Тесля.

Напомним

Ранее УНН рассказывал, что в Броварской громаде местные власти ввели программу "С заботой о каждом" на 2024-2026 годы, которая направлена на обеспечение социальной защиты и медицинской поддержки наиболее уязвимых слоев населения.

В рамках программы проводится регулярная диагностика для раннего выявления онкологических заболеваний. В частности жителям общины доступны такие обследования:

- цитологический скрининг рака шейки матки (жидкостный ПАП-тест) и ВПЧ-тестирование для женщин от 21 года;

- скрининг рака молочной железы и яичников для женщин от 30 лет;

- скрининг рака щитовидной железы по направлению врача;

-урологический скрининг для диагностики рака простаты для мужчин от 35 лет.

Эти обследования граждане Украины, которые зарегистрированы и проживают на территории Броварской громады, могут проходить бесплатно раз в год.

Кроме того, в громаде действуют еще несколько важных медицинских программ, направленных на поддержку здоровья громады, в частности, льготных категорий населения. Директор Броварского городского центра первичной медико-санитарной помощи Игорь Кравцов в эксклюзивном комментарии УНН рассказал, что одной из ключевых программ является обеспечение льготных категорий населения, в частности внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), бесплатными лекарствами и медицинскими средствами.

Кроме того, значительные средства местные власти Броваров направляют на поддержку пациентов с онкологией, проживающих в громаде. Больница обеспечивает их бесплатными химиотерапевтическими препаратами, которые являются дорогими, поскольку все компоненты иностранного производства.

Мэр Броваров Игорь Сапожко в эксклюзивном комментарии УНН отметил, что такие программы важны для обеспечения здоровья и благополучия жителей громады. Он добавил, что городские власти будут продолжать поддерживать эти инициативы, несмотря на ограниченный бюджет.