Тейлор Свифт установила новый рекорд: ее тур принес более 2 млрд долларов

Тур Тейлор Свифт, состоявший из 149 концертов, более чем вдвое побил предыдущий рекорд, принадлежавший туру Элтона Джона, - было продано билетов на более чем 2 миллиарда долларов, пишет УНН со ссылкой The Guardian.

Детали

Тур Тейлор Свифт Eras подтвержден как самый успешный с коммерческой точки зрения тур всех времен, так как он принес более чем вдвое больше дохода, чем предыдущий рекордсмен.

После последней даты тура в Ванкувере компания певицы Taylor Swift Touring подтвердила New York Times окончательную сумму дохода: 2 077 618 725 долларов. Это первое официальное обнародование цифр доходов от тура.

Это вдвое больше предыдущего рекорда завершенного тура - Farewell Yellow Brick Road Элтона Джона, прибыль с которого составила 939 миллионов долларов. К тому же Тейлор Свифт удалось побить рекорд меньшим количеством концертов, ведь у нее их было 149, а у Элтона Джона - 330.

Тур Eras имеет не только коммерческий успех. Также он получил не менее четырех пятизвездочных рецензий Guardian.

Билеты на концерты тура в среднем стоили 204 долларов, это относительно высокая цена, которая свидетельствует о том, насколько преданна - во всех смыслах - база поклонников Свифт.

Спрос на билеты был настолько высок, что когда они поступили в продажу в ноябре 2022 года, система Ticketmaster потерпела неудачу, так как было подано 3,5 миллиарда запросов на билеты.

Лондонский стадион «Уэмбли» был местом, которое приняло больше всего болельщиков в целом: 753 112 посетителей за восемь дней. Самое высокое количество посетителей одного концерта составило 96 006 на одном из трех ее выступлений на Melbourne Cricket Ground.

Цифра более 2 миллиардов долларов не учитывает значительную прибыль, полученную от продажи товаров, с огромными магазинами, которые возводятся за пределами площадок для продажи мерча.

Напомним

Тейлор Свифт получила 7 наград на MTV Video Music Awards 2024, установив рекорд по количеству сольных побед. Церемония включала выступления звезд, среди которых Eminem, Кэти Перри и Сабрина Карпентер.