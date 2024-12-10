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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Участники фармрынка против скандальных правок в законопроект, которые приведут к подорожанию лекарств: отрасль бьет тревогу

Участники фармрынка против скандальных правок в законопроект, которые приведут к подорожанию лекарств: отрасль бьет тревогу

Киев  •  УНН

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Участники фармрынка выступили против изменений в законопроект №11493, предусматривающих квотирование поставок лекарств и отмену скидок для аптек. Эксперты предупреждают о рисках подорожания медпрепаратов и их дефицита.

Участники фармацевтического рынка активно выступили против скандальных поправок в законопроект №11493 о квотировании поставок лекарств и отмене скидок для аптек. Они предупреждают о значительных негативных последствиях для фармацевтической отрасли и общества в целом: ухудшении доступности медпрепаратов и их существенном подорожании. Почему так произошло и насколько катастрофическими могут быть последствия - разбирался УНН.

В конце ноября Верховная Рада приняла за основу законопроект №11493 о внесении изменений в Закон Украины "О лекарственных средствах". Его первичная цель-упрощение регистрации лекарств для централизованных закупок. Однако изменения, которые планируется внести во второе чтение, вызвали серьезную озабоченность у фармацевтов и профильных ассоциаций.

Что именно предлагают изменить:

-         установить ограничения на объем закупок препаратов одним дистрибьютором в размере не более 15% от общего объема;

-         создать единый государственный электронный каталог по управлению торговыми наценками и обязательным включением всех препаратов в него;

-         установить квоты на поставки лекарств с особыми условиями;

-         запретить субъектам розничной торговли получать скидки от производителей или поставщиков лекарственных средств, то есть аптеки больше не смогут давать дисконт на лекарства, в том числе и социально незащищенным слоям населения.

Профильные ассоциации активно выступили против нововведений и просят не принимать решение, которое может повлиять на физическую доступность лекарственных средств вплоть до риска возникновения дефицита.

Эксперты отрасли обращают внимание на то, что применение е-каталога к отношениям между производителем/импортером лекарственных средств и аптечной сетью создаст дополнительную бюрократию и может вызвать задержки в поставках лекарств.

"Электронный каталог является нерыночным механизмом для отношений между субъектами хозяйствования частной формы собственности. Исходя из практического опыта, как сегодня работает е-каталог для закупок лекарственных средств за бюджетные средства, когда изменения в него вносятся неделями, у производителей возникает вопрос его эффективности и гибкости для оперативной работы с более чем 85% фармацевтической продукции, реализуемой в розничной торговле без участия государства и государственного бюджета", - отметили в Ассоциации "Производителей лекарств Украины".

Предложение по ограничению сбыта продукции одному субъекту хозяйствования до 15% вызывает опасения, что аптеки не смогут получать достаточный запас лекарств, в результате чего покупатели столкнутся с искусственным дефицитом лекарств. Таким образом хронически больные пациенты будут вынуждены искать необходимые препараты в других населенных пунктах, что усложнит доступ к жизненно необходимым лекарствам, особенно в прифронтовых районах.

К нарушению цепей поставок, а соответственно и к ограниченному доступу к медпрепаратам приведет и квотирование поставок критических лекарств без учета специфики существующей системы дистрибуции.

"Как нам стало известно, проектом предусмотрено введение ряда определенных ограничений, которые не учитывают реальные условия осуществления хозяйственной деятельности в сфере обращения лекарственных средств, что в результате может негативно повлиять на работу всех участников фармацевтического рынка. Также считаем недопустимым разрешить ввоз и реализацию лекарственных средств без надлежащей регистрации, что может привести к попаданию на отечественный рынок фальсифицированной и некачественной продукции, которая в первую очередь может нанести вред конечному потребителю", - отметили в Объединении организаций работодателей медицинской и микробиологической промышленности Украины в своем обращении к комитету.

В то же время общественная организация "Всеукраинская фармацевтическая палата" заявила, что процесс подготовки этих изменений может иметь признаки коррупционной составляющей, направленной на лоббирование интересов отдельных фармацевтических игроков. А сами поправки к законопроекту, по их мнению, приведут к потере налоговых поступлений и масштабной тенизации в поставках лекарственных средств.

На заседании 9 декабря Комитет по вопросам здоровья нации планировал рассмотрение скандальных правок к законопроекту №11493, однако благодаря активной позиции участников фармрынка этот вопрос перенесли. Однако, участники фармрынка опасаются, что рассмотрение изменений перенесли намеренно, чтобы "протянуть" их, когда немного стихнет возмущение профессионального сообщества и не будет времени для всестороннего обсуждения. Как утверждают собеседники агентства, рассмотрение перенесли на 19 декабря и, возможно, комитет будет проведен утром, а далее правки в закон направят непосредственно в зал ВР и в тот же день проголосуют.

На этом этапе важно, чтобы депутаты услышали представителей отрасли и учли их экспертное мнение. Ведь непродуманные изменения рискуют стать дорогостоящими не только для бизнеса, но и для всего общества. Если конструктивный диалог между сторонами не будет налажен, последствия могут коснуться каждого украинца - из-за потери рабочих мест, подорожания лекарств и массового оборота фальсифицированной продукции, опасной для жизни и здоровья.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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