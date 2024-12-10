Кто разрушает экономику: почему бизнес убегает в тень от инициатив Гетманцева

Политика председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева давно оказалась в центре общественной дискуссии. Эксперты, предприниматели и представители бизнес-сообщества обвиняют его во внедрении инициатив, которые наносят вред экономике страны, усиливают теневые схемы и углубляют кризис доверия к власти, пишу УНН.

Блокировка налоговых накладных-удар по бизнесу

Одним из наиболее противоречивых решений, которое связывают с деятельностью Гетманцева, является систематическая блокировка налоговых накладных. По мнению аналитиков, эта практика является не только коррупционным риском, но и прямым инструментом разрушения малого и среднего бизнеса.

Более 70% случаев блокировки налоговых накладных – это ошибки налоговой службы. При этом бизнес простаивает, а чиновники получают инструмент давления на предпринимателей.

"Всего за январь-октябрь было заблокировано почти 2 млн налоговых накладных/расчетов корректировки (НН/РК) и общая сумма заблокированного НДС составила почти 44 млрд грн, при этом в дальнейшем плательщики доказали (комиссии ГНС + суды) право на регистрацию 1, 4 млн НН/РК почти на 33 млрд грн, то есть погрешность в работе СМКОР составляет более 70%", - сообщила член Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

По словам экспертов, блокировка накладных создает хаос и неопределенность на рынке, ведь компании не могут выполнять свои обязательства перед партнерами. Как следствие-растет количество закрытых предприятий, сокращается налоговый взнос в бюджет, а работники теряют рабочие места.

Как отмечал бизнес-омбудсмен Роман Ващук, проблема у бизнеса даже не в уровне налогов, а в стиле администрирования. Кроме того, он добавил, что налоговая и таможня 90-94% дел проигрывают в судах – или в первой инстанции или в апелляции в Верховном суде.

По мнению народного депутата Михаила Цымбалюка, блокирование налоговых накладных стало серьезной проблемой, что угрожает национальной безопасности Украины, поскольку останавливает деятельность предприятий и нарушает экономические операции.

"Клуб белого бизнеса": дискриминация и коррупционные риски

Еще одной инициативой, которая вызвала волну возмущения и беспокойства, стал запуск так называемого "Клуба белого бизнеса". На первый взгляд, это должно было бы стимулировать прозрачность и равные условия для всех участников рынка, но на практике создает неравенство и привилегии для выбранных компаний. Более того, еще на этапе принятия закона парламентом, эксперты предупреждали, что документ содержит коррупционные риски и дискриминационные нормы.

"Это дискриминация, это дискреция и это нарушение Конституции. По Конституции - все равны перед законом. Этот закон создает условия, по которым кто-то имеет преференции и модель, по которой определяется - должна ли компания попасть в "Клуб белого бизнеса" или нет - они определяют себе там лучшие показатели, чем средние по рынку. Но это рынок, это свободная экономика - кто-то работает лучше, кто-то работает хуже, и сама по себе идея - она антиконституционная", - отметил член Совета общества в The Aspen Institute Kyiv, директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин.

Введение "клуба" создает почву для коррупционных схем и усиливает недоверие к регуляторным органам, что особенно опасно в условиях войны.

Принудительная покупка ОВГЗ-давление на граждан

Идея Гетманцева ввести обязательное отчисление 7% заработной платы украинцев на покупку облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) вызвала еще одну волну критики не только среди экономистов, но и среди населения.

"Очередная идея Гетманцева (ученика Владимира Сивковича) заставлять украинцев покупать ОВГЗ на 7% от доходов указывает на то, что у Даниила либо острое психическое расстройство с навязчивой идеей откусить что - то от доходов украинцев, либо четкая задача из центра от ФСБ и Ко постоянно смущать украинцев новыми идеями, косвенно агитируя экономически активных граждан покидать Украину", - отметил член Украинского общества финансовых аналитиков Виталий Шапран.

Такая инициатива, по мнению специалистов по экономическим вопросам, может сильно ударить по карманам украинцев и снизить покупательную способность. Что в свою очередь может иметь долгосрочные последствия для экономики Украины.

Несмотря на громкие заявления о борьбе с теневиками, действия Гетманцева, по словам аналитиков, приводят к противоположному эффекту – заставляют бизнес убегать в тень. Ведь вместо создания благоприятных условий для развития предпринимательства, малого бизнеса, мы видим повышение налогового давления, непрозрачные механизмы регулирования и игнорирование проблем предпринимателей. Такая политика создает серьезные риски для наполнения государственного бюджета, особенно в условиях военного времени, когда каждая гривна является критически важной.

Представители бизнеса, как и экономисты, открыто говорят о том, что политика Гетманцева разрушает экономику страну. Поэтому возникает вопрос, почему власти игнорируют этот крик о помощи и почему позволяет одному политику с российскими связями подрывать доверие к государству в целом?