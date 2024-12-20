Глава экономики ЕС открыт относительно конфискации замороженных активов рф - Bloomberg

Европейский Союз должен рассмотреть возможность принятия более смелых мер, таких как конфискация замороженных активов российского центрального банка для компенсации Украине, заявил главный чиновник блока по экономике Валдис Домбровскис, преуменьшив риски предупреждений Европейского центрального банка, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

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«Мы, безусловно, должны изучить и проработать все варианты, - заявил в четверг в интервью комиссар ЕС по экономике Валдис Домбровскис. - В международном праве существует устоявшийся принцип, согласно которому агрессор несет ответственность за вред, который он создает, поэтому мы должны найти способы заставить Россию заплатить за вред, который она наносит Украине».

Дипломатическая служба ЕС проводит новые оценки финансового и экономического риска конфискации российских активов и передачи их Украине, как ранее сообщал Bloomberg. Обсуждение получило новый импульс, поскольку блок сталкивается с риском сокращения или прекращения помощи США Киеву после инаугурации Дональда Трампа.

До сих пор ЕС и страны «Группы семи» использовали прибыль, полученную от подсанкционных российских активов на сумму около 300 миллиардов долларов, для оказания помощи Украине. Согласно плану G7, союзники Киева одобрили механизм, в котором прибыль будет использоваться для поддержки кредитного пакета объемом 50 миллиардов евро (52,5 миллиарда долларов) для Киева.

Euroclear Ltd., клиринговая палата, базирующаяся в Брюсселе, владеет крупнейшим траншем иммобилизованных депозитов россии на общую сумму 180 миллиардов евро. Валери Урбен, ее генеральный директор, предупредила, что конфискация активов будет рискованной.

Несколько государств-членов, включая Германию, Бельгию и Люксембург, а также ЕЦБ, по-прежнему обеспокоены тем, что конфискация может нарушить принцип иммунитета государства в соответствии с международным правом и повлиять на евро как резервную валюту, а также на финансовую стабильность еврозоны.

Домбровскис утверждал, что любой вариант должен быть «юридически обоснованным», чтобы выдержать потенциальное судебное разбирательство, на фоне того, как уменьшал риски для финансовой стабильности.

«Мы уже сделали важный шаг, когда заморозили эти активы, а затем встал вопрос о финансовой стабильности или последствиях для евро, - сказал он. - Но мы видим, что эти риски для финансовой стабильности не материализовались».

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