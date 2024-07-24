Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне - 41,2316 грн/долл., что укрепило гривну на 10 копеек, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,23 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 44,76 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:15 утра:

- Доллар можно купить за 41,80 грн, а продать за 41,30 в банках.

- Евро можно купить за 45,65 грн, а продать за 45,00 грн в банках.

- В обменниках доллар торгуется по курсу 41,62-41,75 грн, а евро - по 45,30-45,50 грн.

- На межбанке курсы составляют соответственно 41,33-41,35 грн/долл. для доллара и 45,84-45,85 грн/евро для евро.

Напомнии

Украина рассчитывает на доходы от замороженных российских активов. Euroclear обещает первый взнос 1,5 млрд евро из замороженных российских активов для Украины в июле. Средства пойдут на вооружение, ПВО, снаряды и развитие ОПК.