В деле массового убийства в Тамблер-Ридж новые детали – подозреваемой за полгода до нападения заблокировали аккаунт в ChatGPT

$43.270.00
50.920.00
ukenru
09:59 • 1006 просмотра
Украина ввела санкции против 225 капитанов российского "теневого флота" и компаний ВПК
Эксклюзив
08:00 • 6100 просмотра
Черный тмин: свойства и польза для организмаPhoto
20 февраля, 19:44 • 18246 просмотра
Есть информация о подготовке врагом новых ударов по энергетике - Шмыгаль
20 февраля, 18:27 • 29823 просмотра
Венгрия заблокировала 90 млрд евро помощи для Украины - FT
20 февраля, 16:35 • 24758 просмотра
Из-за оттепели уровень воды в реках Украины вырастет: какие области может подтопить
20 февраля, 14:46 • 29501 просмотра
Украина рассчитывает на еще один раунд трехсторонних переговоров в феврале, ответы готовы и приоритеты определены - Зеленский
20 февраля, 13:29 • 27411 просмотра
НБУ прекращает обращение банкнот 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов
20 февраля, 12:53 • 23544 просмотра
ЕС планирует принять 20-й пакет санкций против россии в следующий понедельник - Каллас
20 февраля, 12:27 • 26666 просмотра
Экспорт китайских дронов в рф использует новый маршрут через Таиланд - Bloomberg
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 50048 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−3°
1.8м/с
64%
759мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Трамп посетит Китай в следующем месяце для обсуждения торговой политики после отмены тарифов21 февраля, 00:51 • 5364 просмотра
МОК начнет расследование в отношении главы ФИФА Инфантино из-за его участия в политическом мероприятии Трампа21 февраля, 03:41 • 4072 просмотра
российский танкер направляется на Кубу в обход санкций США на фоне энергетического коллапса на острове21 февраля, 04:14 • 4312 просмотра
Колумбия достигла прогресса в переговорах с Венесуэлой по возобновлению торговли природным газом21 февраля, 04:31 • 5424 просмотра
Южная Корея рассматривает возможность присоединения к программе PURL для поддержки Украины вооружением04:48 • 9088 просмотра
публикации
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость20 февраля, 13:32 • 29833 просмотра
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto20 февраля, 11:49 • 39090 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 50048 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы19 февраля, 14:22 • 67745 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 105023 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Музыкант
Биньямин Нетаньяху
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Вашингтон
Иран
Пентагон
Реклама
УНН Lite
Зендею заметили с новым кольцом на фоне слухов о тайном браке с Томом ХолландомPhoto08:33 • 2520 просмотра
Эрик Дэйн из "Анатомии страсти" дал последний совет своим дочерям в посмертном интервью07:37 • 3784 просмотра
Бойфренд Дженнифер Энистон раскрыл секреты здоровой коммуникации в их отношениях20 февраля, 20:02 • 10975 просмотра
Мел Гибсон после разрыва с Розалинд Росс готов к новым отношениям и рождению детей20 февраля, 19:21 • 13738 просмотра
"Нашла любовь на склоне лет" - Лилия Сандулеса тайно вышла замуж в пятый раз во время войны20 февраля, 13:28 • 19430 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Отопление
Золото

В деле массового убийства в Тамблер-Ридж новые детали – подозреваемой за полгода до нападения заблокировали аккаунт в ChatGPT

Киев • УНН

 • 896 просмотра

OpenAI заблокировала учетную запись ChatGPT Джесси Ван Рутселар за шесть месяцев до стрельбы, в которой она подозревается. Компания обнаружила "противоправные действия", но не сообщила властям, поскольку это не соответствовало порогу угрозы.

В деле массового убийства в Тамблер-Ридж новые детали – подозреваемой за полгода до нападения заблокировали аккаунт в ChatGPT

Компания OpenAI заблокировала учетную запись ChatGPT, принадлежавшую подозреваемой в массовой стрельбе в Британской Колумбии, более чем за шесть месяцев до нападения. Речь идет о Джесси Ван Рутселар, которую подозревают в убийстве восьми человек. Об этом сообщает ВВС, пишет УНН.

Детали

"OpenAI заблокировал учетную запись ChatGPT, принадлежавшую подозреваемой в массовой стрельбе в Британской Колумбии, более чем за полгода до нападения", - говорится в публикации.

Компания, занимающаяся разработкой искусственного интеллекта, заявила, что в июне 2025 года в рамках системы выявления злоупотреблений и мер по борьбе с ними "была обнаружена учетная запись, принадлежавшая Джесси Ван Рутселар, которая, в частности, использовалась для совершения противоправных действий".

"OpenAI заявила, что не уведомила власти об учетной записи, поскольку ее использование не соответствовало порогу правдоподобного или неминуемого плана причинения серьезного физического вреда другим", - пишет издание.

В заявлении компании также отмечено, что она сочувствует всем пострадавшим от трагедии. После нападения OpenAI "проактивно" связалась с канадской полицией, чтобы предоставить информацию о подозреваемом.

По данным газеты Wall Street Journal, которая первой сообщила об этой истории, "около дюжины сотрудников обсуждали, стоит ли предпринимать какие-либо действия в отношении постов Ван Рутселар".

"Некоторые считали использование подозреваемой инструмента искусственного интеллекта признаком насилия в реальном мире и призывали лидеров предупредить власти", сообщает американское издание.

Однако, по приведенным данным, "руководство компании решило этого не делать".

В заявлении представитель OpenAI заявил: "В июне 2025 года мы заблаговременно идентифицировали учетную запись, связанную с этим человеком [Джесси Ван Рутселаром], благодаря нашим усилиям по выявлению злоупотреблений и обеспечению соблюдения мер, которые включают автоматизированные инструменты и расследования людьми для выявления злоупотреблений".

Они заявили, что компания будет продолжать поддерживать расследование полиции.

Дополнительно

Ван Рутселаар подозревают в массовом убийстве восьми человек в сельской местности Тамблер-Ридж 12 февраля, что стало одним из самых смертоносных нападений в истории Канады.

Ван Рутселар была найдена мертвой от огнестрельного ранения, нанесенного себе в школе. Полиция сообщила, что подозреваемый был биологическим мужчиной, но идентифицировался как женщина.

Алла Киосак

Криминал и ЧПТехнологии
ИИ (искусственный интеллект)
Село
Британская Колумбия
OpenAI
ЧатГПТ
Канада