В деле массового убийства в Тамблер-Ридж новые детали – подозреваемой за полгода до нападения заблокировали аккаунт в ChatGPT

Компания OpenAI заблокировала учетную запись ChatGPT, принадлежавшую подозреваемой в массовой стрельбе в Британской Колумбии, более чем за шесть месяцев до нападения. Речь идет о Джесси Ван Рутселар, которую подозревают в убийстве восьми человек. Об этом сообщает ВВС, пишет УНН.

Детали

"OpenAI заблокировал учетную запись ChatGPT, принадлежавшую подозреваемой в массовой стрельбе в Британской Колумбии, более чем за полгода до нападения", - говорится в публикации.

Компания, занимающаяся разработкой искусственного интеллекта, заявила, что в июне 2025 года в рамках системы выявления злоупотреблений и мер по борьбе с ними "была обнаружена учетная запись, принадлежавшая Джесси Ван Рутселар, которая, в частности, использовалась для совершения противоправных действий".

"OpenAI заявила, что не уведомила власти об учетной записи, поскольку ее использование не соответствовало порогу правдоподобного или неминуемого плана причинения серьезного физического вреда другим", - пишет издание.

В заявлении компании также отмечено, что она сочувствует всем пострадавшим от трагедии. После нападения OpenAI "проактивно" связалась с канадской полицией, чтобы предоставить информацию о подозреваемом.

По данным газеты Wall Street Journal, которая первой сообщила об этой истории, "около дюжины сотрудников обсуждали, стоит ли предпринимать какие-либо действия в отношении постов Ван Рутселар".

"Некоторые считали использование подозреваемой инструмента искусственного интеллекта признаком насилия в реальном мире и призывали лидеров предупредить власти", сообщает американское издание.

Однако, по приведенным данным, "руководство компании решило этого не делать".

В заявлении представитель OpenAI заявил: "В июне 2025 года мы заблаговременно идентифицировали учетную запись, связанную с этим человеком [Джесси Ван Рутселаром], благодаря нашим усилиям по выявлению злоупотреблений и обеспечению соблюдения мер, которые включают автоматизированные инструменты и расследования людьми для выявления злоупотреблений".

Они заявили, что компания будет продолжать поддерживать расследование полиции.

Дополнительно

Ван Рутселаар подозревают в массовом убийстве восьми человек в сельской местности Тамблер-Ридж 12 февраля, что стало одним из самых смертоносных нападений в истории Канады.

Ван Рутселар была найдена мертвой от огнестрельного ранения, нанесенного себе в школе. Полиция сообщила, что подозреваемый был биологическим мужчиной, но идентифицировался как женщина.