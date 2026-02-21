У справі масового вбивства в Тамблер-Рідж нові деталі - підозрюваній за пів року до нападу заблокували акаунт у ChatGPT

Компанія OpenAI заблокувала обліковий запис ChatGPT, який належав підозрюваній у масовій стрілянині в Британській Колумбії, більш ніж за шість місяців до нападу. Ідеться про Джессі Ван Рутселар, яку підозрюють у вбивстві восьми людей. Про це повідомляє ВВС, пише УНН.

Деталі

"OpenAI заблокував обліковий запис ChatGPT, що належав підозрюваній у масовій стрілянині в Британській Колумбії, більш ніж за півроку до нападу", - ідеться у публікації.

Компанія, що займається розробкою штучного інтелекту, заявила, що в червні 2025 року в межах системи виявлення зловживань і заходів щодо боротьби з ними "було виявлено обліковий запис, що належав Джессі Ван Рутселар, який, зокрема, використовувався для здійснення протиправних дій".

"OpenAI заявила, що не повідомила владу про обліковий запис, оскільки його використання не відповідало порогу правдоподібного або неминучого плану заподіяння серйозної фізичної шкоди іншим", - пише видання.

У заяві компанії також зазначено, що вона співчуває всім постраждалим від трагедії. Після нападу OpenAI "проактивно" зв’язалася з канадською поліцією, щоб надати інформацію про підозрюваного.

За даними газети Wall Street Journal, яка першою повідомила про цю історію, "близько дюжини співробітників обговорювали, чи варто робити якісь дії щодо постів Ван Рутселар".

"Деякі вважали використання підозрюваною інструменту штучного інтелекту ознакою щодо насильства в реальному світі та закликали лідерів попередити владу", повідомляє американське видання.

Проте, за наведеними даними, "керівництво компанії вирішило цього не робити".

У заяві представник OpenAI заявив: "У червні 2025 року ми завчасно ідентифікували обліковий запис, пов'язаний з цією людиною [Джессі Ван Рутселаром], через наші зусилля з виявлення зловживань і забезпечення дотримання заходів, які включають автоматизовані інструменти та розслідування людьми для виявлення зловживань".

Вони заявили, що компанія продовжуватиме підтримувати розслідування поліції.

Додатково

Ван Рутселаар підозрюють у масовому вбивстві восьми людей у ​​сільській місцевості Тамблер-Рідж 12 лютого, що стало одним із найсмертоносніших нападів в історії Канади.

Ван Рутселар була знайдена мертвою від вогнепального поранення, нанесеного собі в школі. Поліція повідомила, що підозрюваний був біологічним чоловіком, але ідентифіковався як жінка.