Масштабный сбой произошел в работе ChatGPT

Речь идет о неделях: Садовый рассказал, когда аэропорты "Львов" и "Борисполь" возобновят работу

Речь идет о неделях: Садовый рассказал, когда аэропорты "Львов" и "Борисполь" возобновят работу

Речь идет о неделях: Садовый рассказал, когда аэропорты "Львов" и "Борисполь" возобновят работу

Речь идет о неделях: Садовый рассказал, когда аэропорты "Львов" и "Борисполь" возобновят работу

На месте российского ракетного удара под Киевом завершили аварийно-спасательные работы

На месте российского ракетного удара под Киевом завершили аварийно-спасательные работы

На месте российского ракетного удара под Киевом завершили аварийно-спасательные работы

На месте российского ракетного удара под Киевом завершили аварийно-спасательные работы

Зеленский встретится с Трампом в Вашингтоне во вторник - СМИ

Зеленский встретится с Трампом в Вашингтоне во вторник - СМИ

Зеленский встретится с Трампом в Вашингтоне во вторник - СМИ

Зеленский встретится с Трампом в Вашингтоне во вторник - СМИ