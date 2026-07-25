Масштабный сбой произошел в работе ChatGPT
Киев • УНН
Сегодня в работе ChatGPT произошел масштабный сбой, о чем свидетельствуют данные Downdetector. Пользователи жалуются на невозможность загружать разговоры и получать доступ к истории чатов.
Масштабный сбой фиксируют сегодня в работе ChatGPT от OpenAI, о чем свидетельствуют данные мониторингового сервиса Downdetector, пишет УНН.
Детали
В частности, пользователи в США, где на пике было до 3 тысяч обращений, жалуются в 80% на работу ChatGPT, 8% - приложения, 7% - Codex.
На собственной странице состояния компании было подтверждено повышенный уровень ошибок в ChatGPT, его API для разработчиков и помощнике кодирования Codex. Пользователи от Соединенных Штатов до Индии и Австралии, по данным профильных ресурсов, сообщали о невозможности загружать разговоры, получать доступ к сохраненной истории чатов или запускать запросы, а также в конечных точках, от которых незаметно зависят тысячи внешних программ.
"Мы приняли меры по смягчению последствий и отслеживаем ход восстановления", - указали в компании.
В работе ChatGPT возникли проблемы, пользователи жалуются на сбои19.07.26, 18:07 • 3925 просмотров