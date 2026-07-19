В работе ChatGPT возникли проблемы, пользователи жалуются на сбои
Киев • УНН
Пользователи по всему миру сообщают о сбоях в работе ChatGPT, в частности о невозможности загрузки новых ответов и старых чатов. Down Detector фиксирует сотни жалоб.
В компании OpenAI возникли проблемы в работе - пользователи жалуются на работу ChatGPT, передает УНН со ссылкой на Down Detector.
Детали
Пользователи по всему миру жалуются на сбои в работе ChatGPT - не загружаются новые ответы и старые чаты.
Down Detector фиксирует сотни жалоб.
Доля ChatGPT на рынке ИИ-ассистентов впервые упала ниже 50 процентов17.06.26, 11:12 • 4173 просмотра
Масштабный сбой в работе Facebook и Instagram произошел 19 июля19.07.26, 11:55 • 21186 просмотров