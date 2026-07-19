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В работе ChatGPT возникли проблемы, пользователи жалуются на сбои

Киев • УНН

 • 1402 просмотра

Пользователи по всему миру сообщают о сбоях в работе ChatGPT, в частности о невозможности загрузки новых ответов и старых чатов. Down Detector фиксирует сотни жалоб.

В работе ChatGPT возникли проблемы, пользователи жалуются на сбои

В компании OpenAI возникли проблемы в работе - пользователи жалуются на работу ChatGPT, передает УНН со ссылкой на Down Detector.

Детали

Пользователи по всему миру жалуются на сбои в работе ChatGPT - не загружаются новые ответы и старые чаты.

Down Detector фиксирует сотни жалоб.

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Антонина Туманова

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