Ексклюзив
13:11 • 2764 перегляди
Де собаки найчастіше підхоплюють паразитів і як їх захистити - коментар ветеринара
Ексклюзив
11:13 • 13344 перегляди
Юрист закликав переглянути правила доступу компаній до спецрежиму Defence City
Ексклюзив
09:02 • 26582 перегляди
СБУ уразила один із найбільших нафтових вузлів на півдні рф - НПС "тихорецьк"
Ексклюзив
12 березня, 07:14 • 36852 перегляди
Українці скасовують заплановані подорожі - куди ще можна поїхати у відпустку
Ексклюзив
11 березня, 19:47 • 47361 перегляди
Погрози нафтою по $200 за барель - до яких цін на пальне готуватись українцям
11 березня, 15:03 • 62154 перегляди
Інфляція прискорилася до 7,6% - як подорожчали продукти та пальне
11 березня, 14:45 • 56335 перегляди
Нафтогаз: рф другий день атакує нафтову інфраструктуру на півдні, причина очевидна - блокування поставок неросійської нафти до Європи
Ексклюзив
11 березня, 13:06 • 44524 перегляди
Історії колишніх пацієнтів клініки Odrex, які найбільше вразили активістів StopOdrex
Ексклюзив
11 березня, 12:47 • 45552 перегляди
НАЗК перевірить спосіб життя заступника голови митниці Суворова, у разі відповідного звернення
11 березня, 09:10 • 38011 перегляди
Вбивство Андрія Парубія - справу передано до суду, затриманому загрожує довічне ув'язнення
Жоден з фігурантів справ НАБУ серед друзів Януковича досі не засуджений – ЗМІ

Київ • УНН

 • 630 перегляди

Більшість гучних справ проти посадовців часів Януковича закриті або зупинені без вироків. Фігуранти перебувають на волі, а збитки не компенсовані.

Жоден з фігурантів справ НАБУ серед друзів Януковича досі не засуджений – ЗМІ

Жодна справа проти оточення Януковича, які веде НАБУ, не отримала судового вироку. Частину з них вже закрили. Про це написали "Економічні новини", передає УНН.

"Минуло понад 12 років після Революції Гідності та майже 11 років з моменту створення Національного антикорупційного бюро. Абсолютна більшість справ проти головних архітекторів режиму президента-втікача Віктора Януковича з часом опинилися в провадженні Бюро. Загалом, найгучніші корупційні провадження, які свого часу гриміли в новинах через ТОП-рівень задіяних у них посадовців, з плином 5-10 років, переважно, завершилися нічим. Максимальний результат, по суті, зводиться до "оголошений у розшук". А ще низка з цих справ закриті: або "за угодою", або за спливом термінів слідства", – прокоментувало видання.

За його даними, Сергія Курченка, якого обвинувачують у створенні злочинної організації, заволодінні коштами держпідприємств (Укрнафта, Укргазвидобування) через махінації зі скрапленим газом, збитки оцінюються у 2,6 млрд грн, – на волі та за кордоном. А його спільник відбувся укладанням угоди з САП – навіть без конфіскації майна, наголосили "Економічні новини".

Справа ексміністра доходів і зборів Олександра Клименка, за словами журналістів, була не менш гучною: його підозрювали у створенні конвертаційних центрів, що завдало збитків бюджету на понад 100 млрд грн. Станом на зараз, "справа Клименка" не завершилася по суті нічим, рівно як і завдані державі збитки так і не були компенсовані, зазначили вони.

Також, повідомили автори матеріалу, не покарана і не ув’язнена ексміністерка МОЗ Раїса Богатирьова. НАБУ та САП інкримінували їй розтрату 63,5 млн грн на закупівлях імунобіологічних препаратів та 279 млн грн – на інсулінах, написали вони.

За їхньою інформацією, у справі Андрія Клюєва, якого НАБУ та САП звинувачували у розтраті і заволодінні понад 195 млн грн, ВАКС скасував заочний арешт головного фігуранта ще у 2020 році. Наразі вироку у провадженні немає, а Клюєв – за кордоном, констатували вони.

У контексті справ Медведчука, написали "Економічні новини", до компетенції антикорупційних органів було винесене питання про реалізацію активів колишнього найближчого соратника Януковича. Ухвалою ВАКС було заборонено АРМА здійснювати реалізацію (відчуження) рухомого та нерухомого майна, яке прямо та опосередковано йому належить, поінформувало видання.

Лише щодо самого Януковича, наголосили журналісти, у січні поточного року колегія суддів ВАКС оголосила обвинувальний вирок – його засудили до 15 років арешту у справі про резиденцію "Межигір’я" та 104 га землі зі збитками державі збитки у понад 540 млн грн. Проте реальних покарань у справі, яку НАБУ розслідувало понад 6 років, жодна особа так і не відбуває, підсумували "Економічні новини".

Лілія Подоляк

ПолітикаКримінал
Укргазвидобування
Нерухомість
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Укргазвидобування
Вищий антикорупційний суд України
Національне антикорупційне бюро України