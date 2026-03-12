$43.980.1150.930.10
ukenru
14:27 • 676 просмотра
Украина и Румыния будут совместно производить дроны – Никушор Дан
Эксклюзив
13:11 • 4786 просмотра
Где собаки чаще всего подхватывают паразитов и как их защитить - комментарий ветеринара
Эксклюзив
11:13 • 16092 просмотра
Юрист призвал пересмотреть правила доступа компаний к спецрежиму Defence City
Эксклюзив
09:02 • 32222 просмотра
СБУ поразила один из крупнейших нефтяных узлов на юге рф - НПС "тихорецк"Video
Эксклюзив
12 марта, 07:14 • 42520 просмотра
Украинцы отменяют запланированные поездки - куда еще можно поехать в отпуск
Эксклюзив
11 марта, 19:47 • 52682 просмотра
Угрозы нефтью по $200 за баррель - к каким ценам на топливо готовиться украинцам
11 марта, 15:03 • 66493 просмотра
Инфляция ускорилась до 7,6% - как подорожали продукты и топливоPhoto
11 марта, 14:45 • 58335 просмотра
Нафтогаз: рф второй день атакует нефтяную инфраструктуру на юге, причина очевидна - блокирование поставок нероссийской нефти в Европу
Эксклюзив
11 марта, 13:06 • 45826 просмотра
Истории бывших пациентов клиники Odrex, которые больше всего поразили активистов StopOdrex
Эксклюзив
11 марта, 12:47 • 45842 просмотра
НАПК проверит образ жизни заместителя главы таможни Суворова в случае соответствующего обращения
Ни один из фигурантов дел НАБУ среди друзей Януковича до сих пор не осужден – СМИ

Киев • УНН

 • 1034 просмотра

Большинство громких дел против чиновников времен Януковича закрыты или остановлены без приговоров. Фигуранты находятся на свободе, а убытки не компенсированы.

Ни один из фигурантов дел НАБУ среди друзей Януковича до сих пор не осужден – СМИ

Ни одно дело против окружения Януковича, которые ведет НАБУ, не получило судебного приговора. Часть из них уже закрыта. Об этом написали "Экономические новости", передает УНН.

"Прошло более 12 лет после Революции Достоинства и почти 11 лет с момента создания Национального антикоррупционного бюро. Абсолютное большинство дел против главных архитекторов режима беглого президента Виктора Януковича со временем оказались в производстве Бюро. В целом, самые громкие коррупционные дела, в свое время гремевшие в новостях из-за ТОП-уровня задействованных в них чиновников, по прошествии 5–10 лет, в основном, завершились ничем. Максимальный результат, по сути, сводится к "объявлению в розыск". А еще ряд этих дел закрыт: либо "по соглашению", либо по истечении сроков следствия", – прокомментировало издание.

По его данным, Сергея Курченко, обвиняемого в создании преступной организации, завладении средствами госпредприятий (Укрнафта, Укргаздобыча) из-за махинации со сжиженным газом, ущерб оценивается в 2,6 млрд грн, – на свободе и за рубежом. А его подельник отделался заключением соглашения с САП – даже без конфискации имущества, подчеркнули "Экономические новости".

Дело экс-министра доходов и сборов Александра Клименко, по словам журналистов, было не менее громким: его подозревали в создании конвертационных центров, что нанесло ущерб бюджету более чем на 100 млрд грн. По состоянию на данный момент, "дело Клименко" не завершилось по сути ничем, равно как и нанесенный государству ущерб так и не был компенсирован, отметили они.

Также, сообщили авторы материала, не наказана и не заключена в тюрьму экс-министр здравоохранения Раиса Богатырева. НАБУ и САП инкриминировали ей растрату 63,5 млн грн на закупках иммунобиологических препаратов и 279 млн грн – на инсулинах, написали они.

По их информации, в деле Андрея Клюева, которого НАБУ и САП обвиняли в растрате и завладении более 195 млн грн, ВАКС отменил заочный арест главного фигуранта еще в 2020 году. Пока приговора в деле нет, а Клюев – за рубежом, констатировали они.

В контексте дел Медведчука, написали "Экономические новости", к компетенции антикоррупционных органов был отнесен вопрос о реализации активов бывшего ближайшего соратника Януковича. Постановлением ВАКС было запрещено АРМА осуществлять реализацию (отчуждение) движимого и недвижимого имущества, которое прямо и косвенно ему принадлежит, проинформировало издание.

Только в отношении самого Януковича, отметили журналисты, в январе текущего года коллегия судей ВАКС объявила обвинительный приговор – его приговорили к 15 годам ареста по делу о резиденции "Межигорье" и 104 га земли с ущербом государству ущерб более чем в 540 млн грн. Однако реальных наказаний по делу, которое НАБУ расследовало более 6 лет, ни один человек так и не отбывает, резюмировали "Экономические новости".

Лилия Подоляк

ПолитикаКриминал и ЧП
Укргаздобыча
Недвижимость
Специализированная антикоррупционная прокуратура
Укргаздобыча
Высший антикоррупционный суд Украины
Национальное антикоррупционное бюро Украины