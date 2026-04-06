Генпрокурор: викрито схему на майже 300 млн збитків на закупівлях для Укргазвидобування

Група осіб створила схему для розкрадання державних коштів через закупівлі АТ "Укргазвидобування". Закупівлі проводилися з переплатою у 2-3 рази. Про викриття схеми та реалізаторів повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко, пише УНН.

Підставні компанії купували необхідні для видобутку газу матеріали за реальними ринковими цінами. Далі ці товари багаторазово "перепродавалися" фірмами одна одній. Фіктивні угоди штучно завищували ціну реагентів у 2-3 рази. Зрештою продукцію продали державній компанії через тендер за максимальною вартістю - пояснив основну суть зловживання Генпрокурор.

Злочин вдалося розкрити завдяки спільним зусиллям ОГП, СБУ та БЕБ.

За словами Руслана Кравченка, маніпуляції з "фірмами-прокладками" завдали АТ "Укргазвидобування" збитки на понад 295 млн грн. Це підтверджується судово-економічною експертизою.

Керівнику приватного товариства та службовій особі державної компанії, яка безпосередньо організовувала проведення тендеру із закупівлі, повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

"Продовжуємо системну роботу з викриття корупційних проявів: кожен, хто намагається нажитися на державі, нестиме відповідальність відповідно до закону", - додав Генпрокурор.

Спроба підкупу в Укргазвидобуванні: обвинувачений визнав провину та просить перерахувати 300 тис. грн на потреби ЗСУ