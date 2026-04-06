Дизель в Україні різко подорожчав за вихідні: де 6 квітня найдешевше заправитися
Artemis II вперше за 50 років увійшла у сферу дії тяжіння Місяця
В Одесі після нічної атаки рф загинули троє людей, серед них дитина - ОВА
Удар по НПЗ "Лукойл" та порту на Балтійському морі - Генштаб ЗСУ озвучив деталі
Зеленський попередив про скорочення допомоги США через війну на Близькому Сході - ЗМІ
Вербна неділя - традиції, звичаї та символи свята
Дощі з мокрим снігом та нічні заморозки на ґрунті - в Україну йде похолодання
Віткофф та Кушнер можуть вперше приїхати до Києва після Великодня - Буданов
Всесвітній день моркви - 4 квітня: чим корисна та скільки її варто їсти
Україна вдарила санкціями по ядру російського ВПК від виробників озброєнь до мереж з обходу санкцій - Зеленський ввів у дію рішення РНБО
Генпрокурор: викрито схему на майже 300 млн збитків на закупівлях для Укргазвидобування

Київ • УНН

 • 1902 перегляди

Організатори завищували ціни на реагенти у 2-3 рази через мережу фіктивних фірм. Керівнику приватної компанії та посадовцю держпідприємства оголошено підозру.

Група осіб створила схему для розкрадання державних коштів через закупівлі АТ "Укргазвидобування". Закупівлі проводилися з переплатою у 2-3 рази. Про викриття схеми та реалізаторів повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко, пише УНН.

Підставні компанії купували необхідні для видобутку газу матеріали за реальними ринковими цінами. Далі ці товари багаторазово "перепродавалися" фірмами одна одній. Фіктивні угоди штучно завищували ціну реагентів у 2-3 рази. Зрештою продукцію продали державній компанії через тендер за максимальною вартістю

- пояснив основну суть зловживання Генпрокурор.

Злочин вдалося розкрити завдяки спільним зусиллям ОГП, СБУ та БЕБ.

За словами Руслана Кравченка, маніпуляції з "фірмами-прокладками" завдали АТ "Укргазвидобування" збитки на понад 295 млн грн. Це підтверджується судово-економічною експертизою.

Керівнику приватного товариства та службовій особі державної компанії, яка безпосередньо організовувала проведення тендеру із закупівлі, повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

"Продовжуємо системну роботу з викриття корупційних проявів: кожен, хто намагається нажитися на державі, нестиме відповідальність відповідно до закону", - додав Генпрокурор.

Лілія Подоляк

